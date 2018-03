před 2 hodinami

Osmiletý chlapec v pondělí spadl z lanovky na Kramolíně v Lipně nad Vltavou zhruba ze čtyřmetrové výšky. Vrtulník záchranářů ho letecky přepravil do českobudějovické nemocnice, řekl Jiří Falout ze společnosti Lipno servis, která sjezdovky provozuje. Chlapec vypadl z lanovky kolem 13:00. Podle Falouta byli v sedačce čtyři lidé a otevřeli zábranu dříve než měli, načež dítě vypadlo. "Bylo to asi ze čtyřmetrové výšky. Po pádu normálně komunikoval, jen si stěžoval, že ho bolí záda," dodal Falout. Podle záchranářů z Trans Hospital si chlapec poranil páteř a byl letecky transportován do českobudějovické nemocnice.

autor: ČTK