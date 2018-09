před 53 minutami

V Prostějově srazil ve středu ráno osobní vlak člověka. Železniční provoz přes tamní hlavní nádraží je přerušen. Na svém webu to uvedly České dráhy. Omezení potrvá podle předběžných odhadů zhruba do 09:00, mělo by se dotknout asi deseti spojů. Nehoda se stala kolem 05:30 v úseku mezi prostějovským hlavním a místním nádražím. Mezi stanicemi Dzbel a Prostějov-hlavní nádraží je zavedena náhradní autobusová doprava. Vlaky na trase Olomouc-hlavní nádraží - Nezamyslice pak jezdí odklonem přes Přerov.