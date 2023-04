"Něco tak příšerného tu nebylo." Muž na Přerovsku postřílel rodinu samopalem

Vražedný útok v osadě Boňkov na Přerovsku nepřežil v sobotu podle kriminalistů pár seniorů a jejich patnáctiletý vnuk. Jeho matka byla zraněna a skončila v nemocnici, řekl dnes novinářům šéf odboru obecné kriminality krajské policie Jan Lisický. Kriminalisté z vraždy podezírají jejího partnera, jehož tělo našli policisté později, spáchal sebevraždu.

Tři členy rodiny podle nich zastřelil nelegálně drženým samopalem. Šlo pravděpodobně o vojenskou zbraň pocházející ze Slovenska, která byla vyřazena. Motivem činu byla zřejmě nezvládnutá žárlivost, uvedl Lisický.

Případ kriminalisté vyšetřují jako trojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Šlo o cizince, zřejmě o Slováka, který byl v minulosti stíhán pro majetkovou trestnou činnost a nedovolené ozbrojování.

Ženě se podařilo utéct

Muž podle Lisického po předchozí hádce nejprve napadl fyzicky svou sedmačtyřicetiletou přítelkyni, kterou šroubovákem bodl do krku a do ruky. Žena utekla do patra, kde se schovala s ostatními členy rodiny. Muž poté šel do auta, vytáhl samopal a se zbraní vyšel do prvního patra. Čtyři členové rodiny se v pokoji zavřeli, útočník však podle šéfa kriminálky bez váhání zahájil palbu přes zavřené dveře a vzápětí vtrhl dovnitř. "Jedinému, komu se podařilo v pudu sebezáchovy utéci, byla sedmačtyřicetiletá přítelkyně, která byla postřelena. Bosa vyběhla ven a přes les se dostala do restaurace, kde zavolala pomoc," doplnil Lisický. "Něco tak příšerného tu nebylo, muži by kvůli šílené právní kvalifikaci jednoznačně hrozil výjimečný trest," řekl.

Tělo muže našli policisté za pomoci vrtulníku s termovizí za desítky minut, muž se zastřelil několik set metrů od domu. Šlo o strž, kde se pravděpodobně chtěl původně schovat. Podle policistů se tak stalo ve chvíli, kdy již policie na místě zasahovala, a to za pomoci psovodů i zásahové jednotky z Moravskoslezského kraje. Dopadli by jej podle náměstka krajského ředitele Radovana Vojty záhy.

Obdobný tragický případ s více oběťmi se stal v Olomouckém kraji loni na konci dubna v Kostelci na Hané na Prostějovsku, kde tehdy devětadvacetiletý muž zabil tři lidi, šlo o jeho bratra, sestru a jeho otce. Podle Lisického členy své rodiny zavraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem a po předchozím uvážení. Vyzbrojil se přitom loveckými noži. Muž se k činu přiznal, uvedl, že nenávist zvítězila. Brněnský krajský soud mu za to nedávno uložil doživotní trest, rozsudek není pravomocný.

V Olomouckém kraji jde letos o druhý případ vraždy. V březnu kriminalisté obvinili třicetiletého muže z vraždy jeho otce a pokusu o vraždu jeho matky v bytovém domě v Tovačově na Přerovsku. Šestapadesátiletý muž zemřel na bodná zranění. Na zranění matky, kterou pachatel bodnul do boku, přišli policisté až na služebně při výslechu. Loni policisté v regionu evidovali 13 vražd, z toho pět ve stadiu pokusu a jednu ve stadiu přípravy. Policie všechny objasnila.