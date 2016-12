V domově důchodců začal hořet vánoční strom, škoda čtvrt milionu

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

Škoda čtvrt milionu korun a dva zranění jsou výsledkem dnešního požáru, který vypukl v domově pro seniory v Brně-Kohoutovicích, kde začal hořet vánoční stromek. Příčinu požáru hasiči vyšetřují, řekl jejich mluvčí Jan Dvořák. Vánoční stromek hořel ve společenské místnosti. V domově tou dobou bylo deset klientů a dvě pečovatelky. Hasiči uhasili plameny do dvaceti minut od příjezdu. "Zkontrolovali celý objekt, zda se uvnitř někdo nenachází. Odvětrali zakouřené prostory a pomohli klientům domova do nezasažené části objektu," uvedl Dvořák. Při požáru se dvě ošetřovatelky nadýchaly kouře a po ošetření záchrannou službou byly odvezeny do nemocnice. Vyšetřovatel odhadl škodu na 250 tisíc korun.

autor: ČTK