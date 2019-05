Brno bylo loni ve schodku půl miliardy, ztrátu pokryjí volné zdroje z minulých let

Rozpočet statutárního města Brna skončil loni ve schodku půl miliardy korun, příjmy byly 14,5 miliardy korun a výdaje 15 miliard. Schodek pokryjí volné zdroje města z minulých let.

Zastupitelé v úterý vzali na vědomí závěrečný statutární rozpočet Brna a schválili závěrečný rozpočet samostatného města. Statutární rozpočet Brna obsahuje rozpočet samotného města a také rozpočty všech jeho 29 městských částí. Příjmy loni dosáhly o 600 milionů více, než se plánovalo. Bylo to především zásluhou vyššího příjmu daní. Na druhé straně město nevyčerpalo plánované výdaje, a to o tři miliardy, z toho dvě miliardy na investice.

Po dalším vypořádání a zapojení části volných zdrojů do rozpočtu v nich zůstala miliarda. Z toho půjde 600 milionů do fondu rezerv a 200 milionů do fondu kofinancování. Přes 300 milionů Brno použije pro městské části a na běžné i kapitálové výdaje, například na ztrátu Úrazové nemocnice, na odhlučnění tramvajové trati nebo na výkupy pozemků. Dluh města se loni snížil na 3,7 miliardy korun.

Město loni snížilo dluh o pravidelnou splátku kolem 300 milionů korun. Na konci loňského roku tak činil dluh města 3,7 miliardy korun.

Pro letošní rok má Brno schválený rozpočet s příjmy 13 miliard a výdaji 15,2 miliardy korun, rozdíl vyrovnají vlastní zdroje. Rozpočet statutárního města, tedy Brna i s rozpočty jeho 29 městských částí, počítají s příjmy 14 miliard korun a výdaji 16,5 miliardy korun, přičemž rozdíl opět pokryjí peníze z let minulých.