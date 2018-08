Putinovi klesá podpora. Zřejmě kvůli důchodové reformě, oddaluje vstup do penze o více jak pět let

před 50 minutami

Činnost prezidenta Vladimira Putina ve funkci hlavy státu schvaluje 62,8 procenta Rusů. Zjistil to průzkum státní agentury VCIOM. Podle ruských analytiků se popularita prezidenta snižuje kvůli důchodové reformě, která zvyšuje věk odchodu do penze u žen o osm a u mužů o pět let. Fungování ruské vlády hodnotí pozitivně 36,4 procenta dotázaných. V květnu VCIOM hlásila, že Putinovu činnost schvaluje 80,2 procenta Rusů. Výsledky průzkumů VCIOM je podle některých ruských komentářů třeba hodnotit ostražitě. I sama společnost připouští, že hlavním zadavatelem jejích anket je Kreml a monopolní vládní strana Jednotné Rusko. Výsledky jimi objednaných průzkumů lze publikovat jen s úředním souhlasem.