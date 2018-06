Důchodová reforma v Rusku: Vláda po 90 letech zvyšuje věk odchodu do penze

Na penzi si ruští důchodci budou muset počkat o pět let déle, důchodkyně dokonce o osm. Zároveň se má zvýšit v Rusku důchod o 350 korun.

Moskva - Ruská vláda přijala návrh zákona, podle kterého by se měl postupně zvýšit věk pro odchod do důchodu, z nynějších 60 na 65 let u mužů a z 55 na 63 let u žen. Návrh vyžaduje ještě schválení v obou komorách parlamentu a podpis prezidenta Vladimira Putina. Rusko mění penzijní věk poprvé po 90 letech, uvedl server Newsru.com.

Podle premiéra Dmitrije Medveděva se počítá s dlouhým přechodným obdobím a malými krůčky dopředu, než bude plánovaných met dosaženo: začít se má od příštího roku, aby Rusové odcházeli do penze v 65 letech od roku 2028, ženy v 63 letech od roku 2034.

Medveděv na zasedání vlády také ujišťoval, že pro ročníky, které se chystají do penze v nejbližších letech, se skoro nic nezmění, zatímco mladší generace bude mít ještě spoustu času, aby se přizpůsobila.

Jde o politicky hodně ožehavou otázku: podle různých průzkumů se zvýšení důchodového věku nezamlouvá 80-90 procentům Rusů. Sám Putin, když dostal na toto téma přímou otázku během nedávné televizní debaty s národem, připustil, že ke zvýšení penzijního věku přistupuje "s nejvyšší ostražitostí".

Penzijní reforma podle premiéra umožní zvýšit důchody stávajícím penzistům - asi o 1000 rublů ročně (zhruba o 350 korun).

Zvýšení penzijního věku se podle vládního návrhu nejprve dotkne mužů ročníku 1959 a žen ročníku 1964: v roce 2020 budou moci odejít do penze ve věku 61, respektive 56 let. Muži ročníku 1960 a ženy ročníku 1965 budou smět odejít do penze v roce 2022 ve věku 62 a 57 let atd.

Zvýšení penzijního věku se nedotkne nynějších penzistů, jichž je v Rusku okolo 46,5 milionu (ze zhruba 147 milionů obyvatel) - a asi 12,5 milionu z nich dál pracuje.

Právo odejít předčasně do důchodu zůstane podle Medveděva zachováno v případě pracovníků ve zdraví škodlivé a nebezpečné výrobě, žen s pěti a více dětmi, slabozrakých, bývalých vojáků s válečnými zraněními a "i některých dalších skupin". O dva roky dříve by směly do penze také ženy, které pracovaly 40 let, anebo muži s odpracovanými 45 lety.

Medveděv doufá, že parlament vládní návrh schválí. "Čas na další teoretické debaty nemáme," řekl.

Okamžitě se proti reformě ozvaly odbory. "Při zvýšení penzijního věku na 65 let se 40 procent mužů a 20 procent žen penze nedožije," řekl tajemník federace nezávislých odborů Alexandr Šeršukov.

Rusko mění penzijní věk poprvé po 90 letech, uvedl server Newsru.com a připomněl, že věková hranice pro odchod do důchodu v 60, resp. 55 letech byla stanovena ještě za Sovětského svazu v roce 1928, nejprve pro dělníky a dělnice v textilkách, později i v dalších odvětvích. V té době ale průměrná délka života činila 43 let, zatímco nyní 73 let. Statistici předpovídají, že se na konci přechodného období přiblíží 82 letům.

Na vládní úrovni se o zvýšení penzijního věku debatovalo od roku 1997, ale až dosud bezvýsledně, jakkoli ekonomové varovali, že bez tohoto kroku poroste břemeno kladené na ruskou ekonomiku a reálné důchody budou klesat.

Vláda dnes také navrhla zvýšit sazbu daně z přidané hodnoty z nynějších 18 na 20 procent od roku 2019. Podle Medveděva by se tzv. daňový manévr, který počítá ještě s postupným zvýšením daně z těžby a snížením vývozních cel na ropu a ropné výrobky, měl dokončit v roce 2024.