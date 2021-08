V srpnu vedra nečekejte. Teploty budou spíš podprůměrné, s koncem měsíce přijde déšť

Následující čtyři týdny budou teplotně průměrné nebo slabě podprůměrné. Nejteplejší bude hned tento týden, zejména jeho druhá polovina. Pršet pak má nejvíce v týdnu od 23. do 29. srpna. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který v pondělí zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

V tomto týdnu se minimální noční teploty budou pohybovat kolem 15 stupňů Celsia. Maximální denní teploty vystoupají až na 26 stupňů. V pátek by mělo být ještě tepleji, až kolem 29 stupňů.

Další týdny vychází průměrné až slabě podprůměrné. "Poslední týden bude nejchladnější s průměrem nejnižších nočních teplot kolem deseti stupňů a průměrem nejvyšších denních teplot kolem 22 stupňů," uvedli meteorologové.

Dlouhodobý teplotní průměr v období od 9. srpna do 5. září je v Česku 18 stupňů Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1978, kdy průměr v těchto dnech činil 13,9 stupně. Naopak v roce 2015 dosáhl 21,6 stupně Celsia, což je dosud nejvíce.

Celé období by pravděpodobně mělo být srážkově průměrné až slabě nadprůměrné. "Na začátku a konci období budou úhrny pod deset milimetrů, nejvíce by mělo zapršet v týdnu od 23. do 29. srpna s úhrnem kolem 25 milimetrů," dodali meteorologové.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

Video: V počasí nás čekají extrémy, říká v DVTV Trnka