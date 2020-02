V pátek hrozí silný vítr, víkend bude deštivý s vysokými teplotami

Konec týdne bude ve znamení spíše zataženého počasí s deštěm a přeháňkami. Teploty však budou do úterý růst až ke 14 stupňům Celsia. V druhé polovině pracovního týdne by se mělo ochladit. V týdenním výhledu počasí o tom informuje Český hydrometeorologický ústav. Meteorologové také varují, že v pátek bude foukat silný vítr místy s nárazy až 70 kilometrů v hodině.

Ve čtvrtek bude během dne od západu oblačno až zataženo, v Čechách je třeba počítat s deštěm. V oblastech nad 900 metrů může sněžit. Na východě bude polojasno po celý den. Teploty se budou pohybovat od 4 do 8 stupňů Celsia, na horách kolem nuly. V noci pak teploty klesnou na -3 až 1 stupeň Celsia.

Počasí v pátek bude oblačné až zatažené, od západu na většině území déšť nebo přeháňky, v polohách nad 400 metrů mohou být i se sněhem. Během dne bude déšť i sněžení ustávat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 3 do 7 stupňů Celsia. V noci se ochladí na -1 až 3 stupně. V Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji hrozí silný vítr 3:00 do 11:00, v ostatních krajích od 6:00 do 14:00.

V sobotu bude oblačno až zataženo, v odpoledních hodinách se může ojediněle objevit déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 6 do 10 stupňů Celsia. V noci teploty klesnou na -2 až 2 stupně Celsia.

V neděli bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť, na severovýchodě Česka může být trvalejší. Mírně se oteplí na 8 až 12 stupňů Celsia. Po půlnoci teploty klesnou na 4 až 8 stupňů Celsia.

V pondělí bude zpočátku zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami na severovýchodě Česka. Na horách mohou být srážky také sněhové. Rtuť teploměrů bude ukazovat nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů Celsia, v noci 4 až 8 stupňů.

Ve zbytku pracovního týdne bude zpočátku převážně polojasno, postupně ale oblačno až zataženo. Na některých místech bude potřeba počítat s občasným deštěm a přeháňkami. Srážky na horách a ve středních polohách budou sněhové. Teploty zpočátku od 9 do 14 stupňů, v dalších dnech od 3 do 8 stupňů Celsia. V noci budou teploty klesat na 3 až 7 a v dalších dnech na -1 až 3 stupně.