Zcela jiné počasí. V týdnu se razantně přihlásí podzim, teploty klesnou na 15 stupňů

V Polabské nížině, na jihovýchodní a místy i střední Moravě a na Ostravsku se v neděli odpoledne dostanou teploty ještě přes 31 stupňů, v příštím týdnu už bude ale výrazně méně. Teploty klesnou až na 15 stupňů a očekávají se také vydatné srážky.

Spolu s očekávaným ochlazením a deštěm by v noci na pondělí mělo klesnout i nebezpečí vzniku a šíření požárů, které je nyní v celé republice a dosud platilo do odvolání. ČTK to dnes sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové již dřív uvedli, že současné tropické počasí vydrží v Česku do konce víkendu, kdy bude i málo srážek. Přibude jich v pondělí, kdy by také měla teplotní maxima klesnout pod 30 stupňů Celsia.

"Příští týden přinese zcela jiné počasí, než jsme byli zvyklí poslední dva týdny. Stabilní a vysoce nadprůměrně teplé počasí vystřídá konečně ochlazení a v pondělí si patrně užijeme po dlouhé době i plošnější déšť," napsal ČHMÚ na facebooku. Doplnil, že teploty oproti nedělním maximům kolem tropické třicítky klesnou v pondělí v Čechách přibližně o deset stupňů a na Moravě a ve Slezsku o osm stupňů. Ještě více by se mělo ochladit ve středu a druhá polovina pracovního týdne bude podle meteorologů s denními teplotami kolem 15 stupňů.

V neděli odpoledne by zatím ale ještě měli obyvatelé zejména Prahy, severní poloviny Středočeského kraje, východní části Ústeckého kraje, jihu Královéhradeckého kraje, Jihomoravského a Zlínského kraje, Olomoucka a Ostravska počítat s tropickými teplotami.

