Severovýchodně od Prahy postupuje silná bouřka. Kroupy mají až přes dva centimetry

Zlevňování pečiva a dalších potravin nelze přes světový pokles cen pšenice v blízké době v Česku očekávat. Zdražování by ale mělo být pomalejší než doposud, řekl agrární analytik Petr Havel. Podle něj bude záležet na tom, jak se budou vyvíjet ceny energií. Do cen potravin se také může ještě promítnou zdražování například hnojiv nebo obalů. Svaz pekařů a cukrářů v Česku v žádném případě neočekává snižování cen pečiva, sdělil jeho výkonný ředitel Bohumil Hlavatý.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v týdnu uvedl, že cena pšenice na komoditních trzích za poslední dva měsíce klesla o čtvrtinu. "Pokud ceny energií výrazně neporostou, pokles ceny obilí by se měl již brzy pozitivně projevit i v cenách pečiva," napsal na Twitteru.

"Vyjádření pana ministra je zcela zavádějící a naprosto neodpovídá aktuální situaci v ČR," uvedl Hlavatý. Upozornil na to, že podle dat Českého statistického úřadu od ledna 2021 do května 2022 zdražila pekařská mouka o 85 procent. Pekaři nyní kupují mouku za 13 500 až 14 500 korun za tunu a ceny má většina fixovanou do konce srpna. Zemědělci také stále prodávají zásoby z loňské sklizně, doplnil.

Podle Havla lze souhlasit s tím, že ceny na světových komoditních trzích klesají, není tomu tak ale u energií. "Pokud by klesly ceny energií a zároveň ceny strategických zemědělských komodit, tak by se měl současný růst cen chleba a pečiva i jiných potravin téměř zastavit, ale stagnaci cen nebo jejich pokles nepředpokládám," uvedl.