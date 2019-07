Příští týden se oteplí, o víkendu přijdou tropy. Teploty znovu klesnou až v srpnu

Po uplynulém chladnějším týdnu se v příštích dnech začne zvolna oteplovat a příští víkend se mají teploty pohybovat okolo tropických 30 stupňů Celsia. Mírně nadprůměrné teploty mají vydržet i poslední červencový týden, ale začátkem srpna se znovu ochladí. Pršet moc nebude, víc srážek očekávají meteorologové až na začátku srpna. Vyplývá to z týdenní předpovědi a aktuální měsíční prognózy Českého hydrometeorologického ústavu.

"Teplotní výkyvy z posledních týdnů budou pokračovat i v následujícím období. Po relativně chladnějšímu týdnu, který právě končí, budou teploty pozvolna stoupat a již v následujícím týdnu se dostanou k normálu.

Poslední týden v červenci pak přinese i lehce nadprůměrné teploty," uvedli v sobotu meteorologové. Začátek druhého prázdninového měsíce se ochladí a teploty budou zřejmě podprůměrné.

Do konce července bude pršet méně, než bývá v tomto období roku běžné. "O něco více srážek se očekává v první srpnové dekádě. Období od 15. července do 11. srpna by ale mělo být jako celek srážkově podnormální," konstatuje dlouhodobý výhled počasí.

Průměrná teplota v tomto období je 18,7 stupně Celsia, údaje se sledují od roku 1951. Druhá polovina července a začátek srpna v Česku za tu dobu nejchladnější v roce 1987, kdy bylo v průměru 15,6 stupně. Nejvyšší průměrnou teplotu 22,5 naměřili meteorologové v roce 1994.