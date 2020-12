Sníh letos na Vánoce nečekejte, přijde spíš déšť. Na horách nasněží až na Boží hod

Vánoce pod sněhem jsou v Česku raritou a ani letos to nevypadá, že by se na tom mělo něco změnit. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu pro dalších sedm dní prožije Česko předvánoční týden ve znamení zatažené oblohy, mlh a teplot mezi 1 a 7 stupni. Na Štědrý den pak na některých místech zaprší. Nasněží zřejmě až 25. prosince, a to jen na horách.

Ve čtvrtek bude převážně zataženo, ojediněle se může objevit mrholení nebo mlhy, ráno i mrznoucí. Během dne se obloha vyjasní, zejména na horách. Nejvyšší teploty přes den vystoupí k 2 až 6 stupňům Celsia, předpovídají meteorologové. Také v pátek bude na většině území zataženo nízkou oblačností, lze očekávat i mlhy a mrholení. Na horách místy, jinde ojediněle může být i polojasno. Teploměr vystoupá k 3 až 7 stupňům. Související Bílé Vánoce nebyly ani za Karla IV., Čechům je vtiskl Josef Lada, říká Honsová V sobotu se mírně ochladí, nejvyšší denní teploty klesnou k 1 až 5 stupňům Celsia. Sychravé počasí se zataženou oblohou, doprovázenou místy mlhami a ojedinělým mrholením, ale v Česku vydrží. Poslední adventní neděle nepřinese v počasí výraznou změnu. Očekávat lze zataženo nízkou oblačností a mrznoucí mlhy. Na horách může obloha místy přecházet i do polojasna. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 2 a 6 stupni. Proměnu v počasí přinese až pondělí, ojediněle začne pršet. Počítat lze nadále se zataženou oblohou a mlhami a teplotami přes den mezi 2 a 6 stupni. Předpověď pro zbytek příštího týdne naznačuje, že Vánoce letos Češi prožijí opět "na blátě". A možná nejen to. Meteorologové očekávají hlavně zataženo až oblačno. V úterý, středu a čtvrtek se pak na většině území vyskytne občasný déšť, zpočátku ojediněle mrznoucí. Nasněžit by mohlo až v pátek, a to pouze na horách. Nejvyšší denní teploty se udrží mezi 1 a 6 stupňů, v Čechách místy až 9 stupňů. Výraznějších mrazů se nemusí obávat ani ti, kdo se o Štědrém večeru vydají na půlnoční mši, nejnižší noční teploty by neměly klesnout pod minus 1 stupeň. Video: Proč jsou ladovské Vánoce raritou? 1:47 Video: Dagmar Honsová, Meteopress