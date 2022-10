O víkendu bude do 20 stupňů. V sobotu bude tepleji, ale může pršet

Během nadcházejícího víkendu se odpolední teploty budou pohybovat do 20 stupňů Celsia. V sobotu bude tepleji, až 21 stupňů, mohou se objevit přeháňky nebo déšť. V neděli by teploměr měl ukázat maximálně 17 stupňů Celsia, oblačnosti ale bude méně a pršet má jen výjimečně. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.

Přes Česko ve čtvrtek sice přejde slabá studená fronta, pršet nicméně skoro nebude a ochlazení čekají meteorologové jen ve vyšších vrstvách atmosféry. Při zemi se oproti předchozímu dni dokonce oteplí - odpolední teploty na většině území vystoupí na 17 až 21 stupňů, na jihu Moravy mohou vyšplhat až na 23 stupňů. V pátek se čeká polojasno až jasno, ráno budou někde mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou na deset až šest stupňů, na severu a západě budou noci chladnější s minimy sedm až tři stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 17 až 21 stupňů. Související Evropská předpověď pro zimu: méně srážek i větru a větší mráz než obvykle V sobotu má být podle předpovědi oblačno až polojasno, během dne zataženo, ráno a dopoledne se znovu mohou - hlavně na Moravě - objevit mlhy. Místy dorazí přeháňky nebo déšť, večer bude oblačnosti a srážek ubývat. V noci předpověď předpokládá nejnižší teploty jedenáct až sedm stupňů, přes den se budou maxima pohybovat od 16 do 20 stupňů. Neděle bude chladnější, zato slunečnější, přeháňky a mlhy se objeví jen ojediněle. V noci a nad ránem mohou teploty na západě a jihozápadě klesnout těsně nad nulu, místy v těchto regionech hrozí i přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 13 až 17 stupňů. Příjemné počasí takzvaného tereziánského léta má vydržet i po víkendu.