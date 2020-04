Dubnové sucho v Česku je horší než v předchozích dvou letech. Bude chladno, bez deštů

Aktuální sucho na území České republiky je horší než v polovině dubna v letech 2019 a 1018, uvádí nová analýza Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pokud by se nedostatek vody dál prohluboval, mělo by to negativní dopad na zemědělskou výrobu, dodává. Teploty v dubnu mají kromě pokračujícího sucha odpovídat průměru.

Podle analýzy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), jsou v současnosti velmi nízké průtoky v řekách, málo vody také zůstává ve sněhové pokrývce na horách. "V letošním roce oproti předchozím rokům je zasažena většina území malým až středním deficitem srážek za šest měsíců, který dobře vypovídá o nedostatku vody v orniční vrstvě především pro volně rostoucí rostliny a zemědělské plodiny," uvedli meteorologové. Za období 24 měsíců je pak podle nich deficit srážek vysoký a v severních Čechách dokonce extrémní. Podle ČHMÚ to znamená nedostatek vody pro stromy a lesní porosty. Lze proto čekat, že se plochy porostů zasažených suchem budou zvětšovat, v některých oblastech budou stromy usychat. Od pondělí by se mělo ochladit a následující čtyři týdny pak budou teplotně průměrné. Pršet by mělo méně, než je v tomto období běžné. Velmi suchý bude hned příští týden. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil také Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). "Po ochlazení, které nastane začátkem předpovědního období, se teploty vzduchu budou pozvolna zvyšovat, ale týdenní průměry by neměly převyšovat obvyklé hodnoty pro danou roční dobu," uvedli meteorologové. Dlouhodobá průměrná teplota v období od 20. dubna do 17. května je v ČR 12,6 stupně Celsia. VIDEO: Sucho a kůrovec ničí lesy na Dačicku. 2:25 Video: Martin Biben, Blahoslav Baťa