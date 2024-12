Česko čeká týden dešťových a sněhových přeháněk, hrozí námraza či ledovka

V prvním prosincovém týdnu čekají meteorologové časté přeháňky, a to jak dešťové, tak sněhové. V noci bude většinou mrznout, tvořit se může námraza, náledí či ledovka. V týdnu se bude průměr nejvyšších denních teplot nejčastěji pohybovat kolem tří stupňů Celsia, v sobotu se pak oteplí místy až na deset stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.

Meteorologové na pondělí vydali výstrahu před možnou tvorbou ledovky v západní polovině Čech. Platí do 18:00 pro Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj a západní části Středočeského kraje. V noci na úterý a v úterý ráno se pak může ledovka lokálně tvořit v severozápadní, severní a severovýchodní části Čech, od noci do úterního odpoledne také na Českomoravské vrchovině a na západě a jihu Moravy.

V úterý bude zataženo až oblačno, na frontě s občasným deštěm, zejména na Moravě a na severovýchodě Čech i mrznoucím, podle meteorologů se tam může tvořit ledovka, vydali výstrahu. Později odpoledne a večer v Čechách se oblačnost začne částečně protrhávat, místy zaprší, ve vyšších polohách nad mořem může sněžit. Podobný ráz počasí vydrží i ve středu a ve čtvrtek, sněhové přeháňky předpokládají meteorologové i v nižších polohách, a to nad 400 metry nad mořem. V pátek se mohou i v nížinách objevit srážky smíšené a mrznoucí.

Meteorologové rozlišují několik ledových jevů. Ledovka vzniká jako průvodní jev mrznoucího deště nebo mrznoucího mrholení, kdy na zemský povrch dopadají kapky přechlazené vody nebo kapky dopadají na povrch o teplotě pod nulou. Náledí vzniká zmrznutím vody nebo sněhu na zemi. Námraza se tvoří zmrznutím drobných kapek mrznoucí mlhy při jejich styku s povrchem země či s povrchy objektů a předmětů o teplotě pod bodem mrazu.

Celkově by měl být prosinec teplotně průměrný. Nejnižší noční teploty se v prvním prosincovém týdnu budou pohybovat průměrně okolo minus jednoho stupně Celsia, v dalších třech týdnech by to mělo být okolo minus čtyř stupňů. Průměr nejvyšších denních teplot bude tento týden plus čtyři stupně, ve zbytku prosince pak plus dva stupně Celsia. "Srážkově očekáváme první týden předpovědi nadprůměrný, další tři týdny by měly být průměrné nebo slabě podprůměrné," uvedli meteorologové.