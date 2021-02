Česko čeká teplý čtvrtek, bude i 18 stupňů a jasná obloha. O víkendu se ochladí

Poté, co si Česko prošlo několika týdny sněhu a teplot kolem nuly, nyní zažívá prudké oteplení. To vyvrcholí ve čtvrtek, kdy meteorologové očekávají po celý den jasnou oblohu a teploty by podle jejich předpovědi mohly vystoupat i k 18 stupňům Celsia. O víkendu se opět ochladí, příští týden se ale znovu ponese ve znamení slunce a teplot mezi 7 a 12 stupni.

Česko se dočká nezvykle teplého únorového čtvrtka. Celý den by mělo být jasno a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu varují, že na některých místech by mohla po celý den vydržet mlha - tam teplota většinou nepřekročí šest stupňů. Jasná až polojasná obloha vydrží také v pátek. Oblačnosti bude přibývat až k večeru, kdy mohou přijít také přeháňky nebo déšť. Teploty vystoupají k 12 až 16 stupňům. #pocasi Jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačností, která se ojediněle udrží po celý den. Večer opět místy tvorba mlh. Nejvyšší teploty 13-18 °C, při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 6 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C.

Počasí v aplikaci ČHMÚ. pic.twitter.com/qcCxHAwMZl — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 25, 2021 V sobotu přijde ochlazení - nejvyšší teploty přes den klesnou k 5 až 9 stupňům Celsia, na severu i ke 3 stupňům. Většinou bude také oblačno, ojediněle se mohou na severovýchodě objevit přeháňky, nad 700 metrů nad mořem i sněhové. V neděli meteorologové očekávají oblačnou až polojasnou oblohu, ojediněle se může objevit občasný déšť, na horách i sníh. Nejvyšší denní teploty zůstanou na 5 až 9 stupni Celsia. Pondělí s sebou opět přinese slunce - bude jasno až polojasno. Jen na některých místech mohou po většinu dne vydržet mlhy, i mrznoucí. Teploměr vystoupá k 6 až 10 stupňům. Úterý bude v nastoleném trendu pokračovat. Mělo by být jasno až polojasno s teplotami mezi 7 a 12 stupni. Podobné počasí by mělo vydržet také po zbytek příštího pracovního týdne. Většinou bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 7 a 12 stupni Celsia.