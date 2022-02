Fanouškovi letectví pořádně zatrnulo, když v pondělí natáčel přistávání letadel na londýnském letišti Heathrow během doznívající bouře Corrie, která o víkendu pustošila Velkou Británii. Pilot stroje British Airways letícího ze skotského Aberdeenu nedokázal v silném větru posadit letoun na zem.

Na videu, které má na Youtube desítky tisíc zhlédnutí, je vidět, jak se Airbus A321neo začal nebezpečně naklánět a balancovat pouze na levých kolech.



Pilot se rozhodl okamžitě znovu vzlétnout, podle očitých svědků se přitom otřel zadní částí trupu o přistávací dráhu. Z ocasu letadla při nárazu do země měla podle nich prášit barva, napsal server Daily Mail.



Poté, co se airbus dostal znovu do vzduchu, se pilotovi podařilo na druhý pokus konečně přistát.