Letadlo společnosti Malaysian Airlines na trase do Kuala Lumpuru se ve středu muselo vrátit zpět do Melbourne poté, co se jeden z pasažérů pokusil vniknout do pilotní kabiny. Letadlo bezpečně přistálo na letišti v Melbourne, kde letoun vyčkal na příjezd bezpečnostních sil. Ty muže zadržely, ostatní cestující pak bezpečně opustili letadlo. Incident prošetří jak letecká společnost, tak letištní úřady. Podle informací agentury AP se nejednalo o pokus o únos.

