Fiala se znovu stal předsedou ODS. Musíme vyhrát nad extremisty a populisty, burcoval

Premiér Petr Fiala bude pokračovat další dva roky jako předseda občanských demokratů. Ve funkci, kterou zastává od ledna 2014, jej dnes potvrdilo 510 z 510 platných hlasů delegátů na kongresu v Praze. Fiala neměl protikandidáta a podobně jako při předchozích kongresech přesáhla jeho podpora 90 procent.

"Vypadá to, že opět stojíme na vrcholu. Ale tak to ještě není, vidím to jinak. Stojíme těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná," prohlásil v sobotu Petr Fiala. | Foto: ČTK

Fiala bezprostředně po volbě poděkoval. "Je to nesmírně silný mandát pro to, abychom mohli uskutečňovat všechny nezbytné kroky, o kterých jsme mluvil," řekl. "Budu se snažit o to, aby příští volební kongres ODS za dva roky probíhal tak, že Občanská demokratická strana bude ve stejné kondici a ve stejné náladě, jako je dneska," promluvil k delegátům a sklidil potlesk.

Fiala v dnešním kandidátském projevu představil svou vizi pro příští dva roky vlády. Za hlavní priority premiér považuje zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivitu v zahraniční politice a změnu energetiky. Kabinet se podle něj bude muset potýkat s nebývalými problémy kvůli dění na Ukrajině, dál ale platí každá řádka a slib v programovém prohlášení, dodal.

Minutu před sobotním pokračováním kongresu ODS dorazil předseda ODS a premiér Petr Fiala. Tady je jeho příchod a slova. Myslím, že ho nejvíc musela rozesmát otázka, zda očekává opětovné zvoleni předsedou ODS :) Půjde totiž jen o to, kolik mu bude chybět ke 100 procentům. pic.twitter.com/UgegtkpDMh — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 9, 2022

Ještě než ale začal mluvit o plánech vlády, varoval optimisticky naladěné delegáty kongresu, na kterých byla znát radost z vítězství v loňských parlamentních volbách. "Vypadá to jako triumf. Vypadá to, že opět stojíme na vrcholu. Ale tak to ještě není, vidím to jinak. Stojíme těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou strmé srázy a hluboké rokle," řekl.

Fialovu projevu a následné volbě předsedy i zbytku nejužšího vedení předcházel blok vystoupení předsedů vládních koaličních stran. Podle předsedy STAN Víta Rakušana stmelily koalicční kabinet společné hodnoty v prvních, nelehkých měsících existence. Petra Fialu označil za lídra a státníka, který vede vládu aniž by ministry "válcoval". "Vrátil do České politiky od doby (prezidenta) Havla poprvé závan státnickosti a za to mu patří poděkování," uvedl Rakušan. Zmínil Fialovu nedávnou cestu na Ukrajinu i to, že Česko má nyní díky němu silnou zahraniční politiku. Za velkou zkouškou označil předseda STAN podzimní volby do obcí a třetiny Senátu, ve kterých se koaliční strany stanou soupeři.

Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová uvedla, že Česko se musí co nejdřív odstřihnout od ruského plynu a ropy. "Abychom se odstřihli od diktátora, který vraždí a plundruje," uvedla. Země musí nadále podporovat Ukrajinu a být vstřícná k uprchlíkům, kteří utíkají před ruskou vojenskou invazí. Ocenila taky fungování koalice Spolu s občanskými demokraty a lidovci. "Ukázalo se, že změna je občany nejen žádaná, ale také možná," uvedla. Nynější vláda se podle ní nevěnuje jen dlouhým tiskovým konferencím, aby vytvářela dojem, že je akční, ale skutečně akční je.

"Jsem rád, že jsem do toho šli a odpracovali to," pochválil koaliční kabinet předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Fungování spolupráce ho příjemně překvapila lidsky. "Potom to může fungovat i politicky a ve prospěch ČR, EU, Evropy nebo NATO," uvedl. "Premiér nedělá na první pohled velká ramena, ale svými činy si umí vydobýt respekt," dodal Jurečka.

Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše vládní strany spolupracují i přes některé odlišnosti na řešeních, která posouvají Česko dál. "Věřím, že na tom nic nezmění kampaň. Bude tvrdá, toho se nikdo nebojí, ale měla by být férová a poctivá, aby to byl souboj ideálů a ne hoaxů a populismu, jak jsme viděli u některých nejmenovaných stran před volbami," řekl. Kritizoval, že v podobném stylu pokračují opoziční strany i v současnosti.

Hosté a páteční debata

Vedle lídrů koaličních stran se jako hosté kongresu účastní také prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a odborový předák Josef Středula. Stejně jako v pátek mezi hosty zasedli expremiéři a bývalí předsedové ODS Mirek Topolánek a Petr Nečas.

V pátek byl kongres občanských demokratů určený hlavně politické diskusi, kterou zahájili vrcholní představitelé občanských demokratů. Fiala v projevu rekapituloval cestu ODS pod svým vedením od roku 2014, ocenil vznik koalice Spolu i to, že vláda v Česku se již neopírá o komunisty a proruské extremisty.

Z dosavadního vedení ODS nebude funkci místopředsedy obhajovat šéf Senátu Miloš Vystrčil. Bez protikandidáta jde do obhajoby funkce vedle Fialy i první místopředseda a ministr financí Zbyněk Stanjura. O místa řadových místopředsedů mají zájem vedle dosavadních - ministrů Martina Baxy, Martina Kupky a europoslance Alexandra Vondry - také senátor Tomáš Goláň a pražský zastupitel a viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Z dosavadních nominací tak plyne, že vedení ODS zůstane bez zastoupení žen.

