Novinář: Pervitin i sex na nejnižší úrovni. Volby rozhodují lidé, na které stát kašle

Lidé ve vyloučených lokalitách mají horší podmínky k životu a horší startovací čáru. Může za to i stát, který na problém už od devadesátých let rezignoval, říká reportér Hospodářských novin Martin Biben. Právě lidé žijící v těchto oblastech ale podle něj můžou rozhodnout volby, jak se podle sociologických průzkumů už minimálně jednou ukázalo.

Mají horší přístup na trh práce, horší podmínky sehnat si adekvátní zaměstnání, které by je uživilo, horší přístup ke vzdělání i horší přístup k bydlení. O lidi, kteří žijí na periferiích a ve vyloučených lokalitách, se ale stát podle Bibena nezajímá.

"Od začátku devadesátých let se tady ten problém rozvíjel a nikdo se jím opravdu na celostátní úrovni nikdy nezabýval. Politici před volbami vždycky říkají, aby tito lidé nevolili ty extremistické strany. Oni je stejně zvolí a tím ta debata usne na další čtyři roky a takhle se to pořád opakuje," vysvětluje Biben.

To, že je opozice tvořena populistickými a extremistickými stranami, je smutným výsledkem naší politiky a vývoje politické scény za posledních 34 let a jednou z příčin toho je podle reportéra právě zanedbávání a nestarání se o lidi na periferiích. "Nemyslím jen o lidi v těch vyloučených lokalitách, těch je třeba 100 tisíc v zemi, ale myslím celý pás bývalých Sudet a nejen ten. I uvnitř krajů jsou periferní zóny, kde mají lide horší podmínky k životu, a nikdo se tím nezabývá," dodává reportér.

"Sám úplně nechápu, proč se tím politici nejsou ochotni zabývat. Možná se jim to zdá neatraktivní. Nicméně potom se ukáže, že tihle lidé ty volby rozhodují. Mohli jsme to vidět třeba v druhém kole prezidentských voleb v roce 2018, kdy vyhrál Miloš Zeman nad Jiřím Drahošem. Tam statistiky jasně ukázaly, že Zeman dokázal zmobilizovat přesně tyhle lidi - lidi v exekucích a vyloučených lokalitách," říká Biben.

0:34-4:20 Novinář Hospodářských novin Martin Biben už několik let jezdí na reportáže do periferních oblastí a vyloučených lokalit. Jak se v průběhu let proměňuje situace lidí, kteří zde žijí? Mají v nich lidé pocit, že se na ně zapomnělo? A jsou ochotni mluvit s novináři?

4:20-8:27 Měl sám Biben nějaký předsudek o lidech z vyloučených lokalit? A je něco, co ho naopak příjemně překvapilo?

8:27-13:53 O tom, co motivuje ženy, aby provozovaly prostituci, a v čem je sexbyznys ve vyloučených lokalitách specifický.

13:53-21:18 Co může za nízkou kvalitu života lidí ve vyloučených lokalitách? Je to systémový problém státu, individuální odpovědnost jednotlivců, nebo obojí? Kdo zneužívá situaci lidí z vyloučených lokalit a jak vypadá byznys s chudobou? Kdo z něho profituje a jak by měl podle Bibena zasáhnout stát? Jak by šlo zlepšit kvalitu života lidí z těchto lokalit?

21:18-24:38 Jaké mohou být důvody, proč lidi z vyloučených lokalit často propadají drogám?

24:38-27:52 O rozepřích mezi menšinami ve vyloučených lokalitách a o tom, proč vlastně například v severočeské Krupce nešlo o spor s Ukrajinci, ale s Moldavci a jak k této záměně došlo.