Hromadná nehoda čtyř aut zablokovala v pátek po 19:30 Pražský okruh u sjezdu na Vestec. Ve směru na D1 je okruh od Exitu 3 Vestec po Exit 82 Jesenice zcela uzavřen. Vyplývá to z informací policie a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Na místě přistával vrtulník záchranářů a zasahovali hasiči. Jeden člověk byl podle policie zraněn těžce a několik dalších lehce. Před místem nehody se začaly tvořit dlouhé kolony. Fronta aut byla kolem 21:00 dlouhá přes sedm kilometrů. Podle silničářů by mohla nehoda omezit provoz až zhruba do 22:40.