Foto: Podívejte se dovnitř Putinovy luxusní jachty Graceful

Volejbalistky na ME porazily Švédsko 3:0, po postupu z 2. místa je čeká Ukrajina

České volejbalistky na závěr skupinové fáze na mistrovství Evropy porazily Švédsko 3:0 po setech 25:23, 25:20 a 25:22 a zajistily si postup do play off. Do osmifinále jdou svěřenkyně Jannise…

Přečíst zprávu