Na chodbách paneláku pravidelně střílí URNA. Brzy tu mají bydlet rodiny s dětmi

Praha má v majetku více než dva tisíce bytů, ve kterých nikdo nebydlí kvůli jejich stavu. Snad nikde jich není víc na jednom místě než v bývalém hotelu Opatov nedaleko stejnojmenné stanice metra. Od chvíle, kdy devatenáctipatrový hotel skončil, budova chátrá. Pustá ale není. Pravidelně se po chodbách prohání zásahová jednotka, která je využívá k výcviku. S ohledem na bytovou krizi v metropoli se ale nyní vedení města rozhodlo, že věžák zrekonstruuje. Improvizované bojiště by se tak do tří let mělo proměnit v rezidenci pro pražské rodiny a zaměstnance.

Je úterý odpoledne, prší a recepční nás pouští do opuštěného hotelu Opatov nedaleko stejnojmenné zastávky metra. Asi padesátiletá žena má na starosti dozor nad celým objektem a nezřídka je v devatenáctipatrovém věžáku jedinou živou duší.

Přitom ještě před deseti lety žil hotel čilým životem. V prvním patře čekala hosty restaurace a v posledním bar s diskotékou - a v patrech mezi nimi téměř čtyři stovky pokojů. Ty však dnes zejí prázdnotou a člověk se při pohledu na ně ptá, proč už tolik let město mrhá takovým majetkem. Obzvláště když nájmy v Praze atakují dříve nevídané výše.

Na prohlídku opatovské dominanty jsme se vydali poté, co magistrát oznámil, že jsou v městském majetku dva tisíce bytů, ve kterých nikdo nebydlí. Nejčastěji proto, v jakém jsou stavu. Nová koalice je chce opravit a znovu nabídnout k pronájmu. Redakci Aktuálně.cz zajímalo, o jaké byty se jedná a proč už často roky leží ladem.

Z paneláku střelnice, vstup zakázán!

Vstupní hala hotelu Opatov nepůsobí, že bychom vešli do nějaké ruiny. V největší místnosti celé stavby jsou sice vymlácené podhledy, místy opadaná omítka a ze všech stran na člověka dýchá všudypřítomný socialistický realismus, ale už jsem bydlel v pražských panelácích, kde společné prostory vypadaly hůř.

Přichází první komplikace. "Nevím, kam vás budu moct vzít, je tady URNA," říká nám na přivítanou recepční. Hotel Opatov sice poslední nájemníci už před lety opustili, ale to z něj zároveň vytvořilo ideální místo pro trénink zásahů bezpečnostních služeb. Nejčastěji Útvaru rychlého nasazení, ale podle recepční také hasičů či celníků.

"Tak můžeme od sedmého patra výš, zbytek mají zabraný oni," říká nám naše průvodkyně po konzultaci s mužem v tmavých maskáčích. Všímám si pohozené cedule "Pozor! Zákaz vstupu, ostrá střelba". Přítomnost policistů dává smysl. URNA si často musí dojít pro pachatele až domů a jaké lepší místo ke cvičení takového zásahu než liduprázdný panelák?

Panelák, nebo rozhledna?

Jdeme k výtahu a znovu ten samý pocit. Před námi je moderní kabina z pěkného leštěného kovu, která zrovna nepřipomíná rozpadající se ruinu, kterou jsem si představoval. Místy je sice trochu otlučená a nechybí ani pár graffiti fixou, ale to je tak vše.

Jako první se vydáváme do úplně posledního patra - podlaží, kde se nacházel bar s diskotékou. Po něm už tady nic nezůstalo. Tedy kromě velké místnosti s venkovním ochozem. Devatenáct pater vysoký dům nabízí dost unikátní výhledy - na všechny strany je vidět na kilometry daleko.

Více si ale všímáme, jak to vypadá uvnitř. Na každém kroku je vidět, že dům už delší dobu slouží jako simulované bojiště. Všude po zemi se válí cvičná munice - ať už plastové airsoftové kuličky, nebo speciální náboje do skutečných zbraní s modrou značkovací náplní.

V devatenáctém patře se nám také naskýtá nejhorší pohled celého dne - v jenom z pokojů leží na toaletách přilehlých k baru na dlažbě čerstvá mrtvola holuba. Podle recepční se do hotelu asi dostal oknem, které zřejmě nechal některý z policistů otevřené, ale už si nenašel cestu zpět ven. "Hned se o to postaráme a odneseme ho," říká.

Byty bez dveří, ale v překvapivě dobrém stavu

Scházíme o patro níž, kde už se nacházejí běžné byty, které jsou jak přes kopírák po celém domě stejné. Většině z nich chybí dveře - zřejmě kvůli výcviku policistů. Z těch, které tady zůstaly, jsou některé poničené. Za chybějícími dveřmi jsou malé byty, s rozlohou asi dvacet až čtyřicet metrů čtverečních, podle toho, jestli mají jednu, nebo dvě místnosti.

Až město nechá byty opravit, což by se mělo s trochou štěstí podle radního pro bydlení Adama Zábranského (piráti) stát do roku 2022, bude mít řada z nich jinou dispozici. "Z větší části jsou dnes v hotelu velmi malé byty. Domluvili jsme se s projektantem, že projekt z minulého volebního období přepracuje. Dojde tak ke spojení některých menších jednotek, aby tady bylo více větších bytů," říká radní.

Úprava projektu má být hotová v červnu, pak bude město soutěžit stavební firmu. Ve výsledku by se v hotelu Opatov mělo nacházet podle odhadu Zábranského 250 až 300 bytů. Záleží, kolik příček povolí statik strhnout. "Budova totiž není podle projektanta stavebně a technicky úplně dobře postavená," říká radní. Celá rekonstrukce vyjde asi na 600 milionů korun.

Musím dát radnímu za pravdu, že rozhodně nejde o nejhezčí byty v Praze. Ale k vybydlené rozvalině to má daleko. V bytech chybí jakékoliv vybavení a vypadají, jako když tu nikdo deset let nevysával ani nemyl okna, což je zřejmě pravda. A všechny koberce v celém hotelu by rozhodně potřebovaly vyměnit. Na druhou stranu nikde ani stopa po plísni a koupelny a záchody, ač působí stroze, vypadají čistě. Na trhu pražského nájemního ubytování by se zcela jistě daly najít zanedbanější byty.

Není to žádný Ritz ani vila na Vinohradech, ale vše tu působí spíš nemoderně a zastarale než v havarijním stavu. Pravděpodobně by tu ráda bydlela nejedna pražská rodina či student s omezenými příjmy, pokud by tomu nájem odpovídal. Trochu horší je to na chodbách, ale ty, zdá se, poznamenal i výcvik složek záchranného systému (IZS).

Policie už v útrobách paneláku trénuje šest let

Ten už zde probíhá od roku 2013 a městu z něj nejdou žádné prostředky do rozpočtu. Přesto si magistrát takové využití stavby chválí. "Přínos je v tomto ohledu nevyčíslitelný, neocenitelný a na první pohled pro řadu lidí neviditelný," říká mluvčí magistrátu Vít Hofman. Jednotlivým složkám IZS podle něj hotel Opatov díky své dispozici nabízí jedinečnou příležitost pravidelně zvyšovat svou připravenost, akceschopnost a vylepšovat taktické postupy.

"To je důležité zejména v době zvýšených bezpečnostních opatření. Stále totiž platí první stupeň ohrožení státu terorismem," připomíná Hofman. Pokud jde o očividné poškození interiérů, podle mluvčího za ním stojí spíše spor s bývalou správní firmou a současně jde o pozůstatky z doby uzavření hotelu.

"Ještě před začátkem pravidelných výcviků byl již hotel z velké části v podobě, v jaké je i nyní. Ať už jde o řadu rozbitých dveří, vysypané či rozbité sklo a další drobnosti téměř na všech poschodích," dodává Hofman. Poškození, které způsobí policisté či hasiči, prý obratem město řeší se správcovskou firmou či danou bezpečnostní složkou.

Otázku, zda ministerstvo vnitra či zdravotnictví alespoň přispěje na opravy panelového domu, přešel radní Zábranský smíchem. "Určitě nepřispěje," dodal jen.

Město chce bývalý hotel nabídnout zdravotníkům i seniorům

Za potřebou rekonstrukce si však radní stojí. Podle něj zajistí, že hotel Opatov nabídne důstojné bydlení, které město bude moci bez studu poskytnout vybraným zájemcům.

"Vždy chceme, aby v těch domech byl nějaký mix. Hodně tam budou příslušníci nejrůznějších profesí, které město skrze výhodnější pronájem podporuje - od strážníků, policistů přes zdravotníky až po učitele. Část pak bude sloužit jako sociální byty pro seniory a zdravotně postižené," vyjmenovává budoucí nájemníky radní. Součástí rekonstrukce má podle něj být, kromě revitalizačních prací, také kompletní výměna elektroinstalace a odhlučnění pokojů.

Po necelé hodině končíme s prohlídkou ve sklepě, kde se nachází čtveřice obrovských kotlů na úpravu teplé vody. Na odchodu ve vstupní hale potkáváme asi desítku policistů v maskáčích, jak balí cvičné zbraně a vybavení do velkých tašek. Pokud vše půjde, jak radní Zábranský slibuje, do pár let si budou muset najít jiný panelák k nácviku zásahů.

Naproti hotelu Opatov chátrá dalších 180 bytů

Prázdné byty v chátrajícím hotelu na Opatově jsou však jen částí z většího celku. Dohromady má město dva tisíce prázdných bytů, 700 magistrát a 1300 městské části. Cílem je podle Zábranského do konce volebního období opravit všechny. "Za ty magistrátní to mohu slíbit. Na městské části ale mnoho pák nemáme. Bude hodně záležet na nich, jestli budou chtít rekonstruovat," říká radní.

Město zřejmě už v červnu vypíše dotační program a radnice tak budou moci část peněz na opravu prázdných bytů ve špatném stavu získat od velké Prahy. Jestli takovou podporu využijí, už však bude na nich, stejně tak jako vysoutěžení stavebních firem a dodavatelů.

Tyto peníze by se mohly ostatně vynaložit hned vedle hotelu Opatov. Naproti němu totiž stojí další opuštěný věžák s názvem Sandra, kde chce po opravě Praha 11 vytvořit asi 180 bytů.