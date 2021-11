Migrační krize u Polska obrazem: “Je mi zima.” Za ostnatým drátem jsou i malé děti

V současné migrační krizi na východních hranicích Evropské unie se chystá změna pravidel. Na základě navrhovaných změn zákonů o ochraně hranic by mohli novináři získat nově přístup na polsko-běloruské pomezí. Informovala o tom dnes agentura PAP. Na běloruské straně hranice s Polskem táboří několik tisíc migrantů, kteří se snaží dostat do Evropské unie. Média i humanitární pracovníci mají v současné době na základě výjimečného stavu, který platí od října, do příhraniční oblasti zakázaný vstup. Ve zpravodajství se tak musejí spoléhat na informace od úřadů.