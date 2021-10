Nezkrachovali jsme, naopak. Padlá Bohemia Energy tvrdí, že závazky splní

Končící energetická skupina Bohemia Energy dostojí všem svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, bankám i dodavatelům. Odmítá přitom tvrzení, že zkrachovala. Společnost to sdělila v pátečním tiskovém prohlášení. Uvedla, že k utlumení činnosti a ukončení dodávek elektřiny a plynu přistoupila právě z důvodu, aby taková situace nenastala.

Skupina se zhruba 900 000 odběrných míst ve středu oznámila, že se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům.

Klientů největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se nyní ujímají takzvaní dodavatelé poslední instance, tedy hlavní distributor na daném distribučním území. Mezi ně patří firmy ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a Innogy, které nyní dodávky energií zajistí.

"Situace zákazníků nás velmi mrzí a všem se omlouváme za problémy, které jsme jim způsobili. Zároveň chceme všechny ujistit, že jim po konečném vyúčtování budou vráceny všechny přeplatky," řekl dnes majitel skupiny Bohemia Energy Jiří Písařík.

Firma v pátek uvedla, že evropský trh s energiemi se ocitl ve zcela bezprecedentní situaci, kdy například ve Velké Británii již bylo donuceno ukončit své dodávky energií 15 dodavatelů a tyto společnosti směřují ke krachu.

"Naše situace je ale zcela odlišná. Pro utlumení činnosti jsme se rozhodli právě z důvodu, aby k insolvenci nedošlo a my mohli vyrovnat veškeré závazky," podotkl Písařík. Společnost tvrdí, že se zákazníky i obchodními partnery komunikovala zcela otevřeně a v dostatečném předstihu, aby měli čas si zajistit dodávky energií před zimním obdobím.

"Od roku 2015 si společníci skupiny žádný podíl na zisku nerozdělili a vrátili do skupiny i většinu podílu na zisku rozděleného v roce 2014. Utlumení činnosti skupiny a ukončení dodávek energií bylo zapříčiněno extrémním vývojem na trhu, který nemohl nikdo předpokládat, ani se na něj připravit," dodala skupina.

Neplaťte zálohy, vyzývají úřady

Zákazníkům Bohemia Energy už ve čtvrtek doporučil Energetický regulační úřad (ERÚ) spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu, aby od 14. října přestali hradit zálohové platby za elektřinu této skupiny a od 17. října pak nehradili ani zálohové platby za plyn.

"S ohledem na to, že společnosti skupiny Bohemia Energy entity už ztratily nebo ztratí možnost dodávat elektřinu (14. října 2021) a plyn (17. října 2021), není na místě uvedeným společnostem od uvedených dat dále zálohové platby hradit. Konkrétně jde o společnosti Bohemia Energy entity s.r.o., Comfort Energy s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o," upřesňuje mluvčí ministerstva Štěpánka Filipiová.

Velkým firmám hrozí odpojení, tvrdí komora

Dodavatelé poslední instance, kteří klienty Bohemia Energy automaticky na dobu šesti měsíců přebírají, opakovaně upozorňují, že lidé se odpojení od elektřiny a plynu obávat nemusí.

Ovšem velcí zákazníci, u nichž přesáhla spotřeba plynu za posledních 12 měsíců 630 MWh, si musí podle pravidel nového dodavatele zajistit sami. Právě těm hrozí podle Agrární komory odpojení od plynu - může jít přitom až o stovky firem, do problémů se mohou dostat i města.

"Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR proto dnes začaly mapovat mezi svými členy, kolika z nich odpojení od plynu hrozí. Zároveň vyzývají Ministerstvo průmyslu a obchodu k neodkladnému řešení této situace, neboť může dojít k nevratným škodám v ekonomice České republiky," uvedla tisková mluvčí Agrární komora Barbora Pánková ve čtvrtek.

Středoevropská energetická burza Power Exchange Central Europe (PXE) v pátek uvedla, že ukončení dodávek elektřiny a plynu společností Bohemia Energy neohrožuje stabilitu velkoobchodního trhu s energiemi v Česku. Problémy však podle ní mohou mít města a obce, které doposud nekoupily dodávky energií na příští rok.

"Řada klientů si doposud nezajistila dodávku energií na příští rok. Znamená to tedy, že pokud se ceny na velkoobchodním trhu do konce roku nesníží, budou muset realizovat fixaci na stávajících cenových hladinách, což pro tyto subjekty bude pochopitelně znamenat značné zvýšení nákladů na energie," uvedl generální sekretář burzy David Kučera.