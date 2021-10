Za "nouzové dodávky" si oběti Bohemia Energy dost připlatí. Strop ale může být nefér

Klienti zkrachovalé Bohemia Energy se nemusí bát výpadku dodávek plynu a elektřiny. Při dočasném přechodu k dodavateli takzvané poslední instance si ovšem výrazně připlatí. Přestože premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu vyzval Energetický regulační úřad (ERÚ), aby tyto ceny zastropoval, regulace u nich zatím neexistuje. Podle některých dodavatelů poslední instance jde navíc o nelogický krok.

Cena, za kterou bude dodavatel poslední instance energie klientům Bohemia Energy maximálně po dobu půl roku dodávat, prozatím není ze strany ERÚ přímo regulovaná, přestože se řídí pevnými pravidly. Znamená to, že "nouzový" dodavatel do ní může promítnout například vyšší administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu.

Většího zdražení se pod dočasným dodavatelem poslední instance mohou dočkat zejména lidé, kteří u Bohemia Energy měli starší smlouvy - z dnešního pohledu za výhodnou cenu.

Ceny na energetické burze dál výrazně rostou. Dodavatelé poslední instance proto argumentují tím, že zatímco stávající zákazníci zatím mají v rámci jejich produktů zajištěné mnohonásobně nižší ceny díky nákupu dodávek v dlouhodobém předstihu, pro velké množství nově příchozích klientů je teď musejí dokoupit draze.

"Zdražují téměř všichni dodavatelé a ani dodavatelé poslední instance nemohou nastavit ceny pod úrovní, za kterou energie sami nakupují," vysvětluje předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček. "Přesto jsem už vyzval jejich vedoucí představitele, aby nabídli lidem ceny skutečně odpovídající situaci, a nikoliv vyšší," dodává.

Zdražení o desítky procent

Jaké ceny tedy momentálně nabízejí dodavatelé poslední instance klientům Bohemia Energy? "Aktuální cena plynu v režimu dodavatele poslední instance atakuje hranici 4000 Kč/MWh bez DPH. Zákazník s rodinným domkem, který plynem vytápí, může do konce topné sezony protopit více než 60 tisíc korun," vypočítává tiskový mluvčí Innogy Martin Chalupský.

"Ceník pro odběratele v režimu dodavatele poslední instance je již zveřejněn a je samozřejmě za jiných podmínek, než jsou ceníky určené pro naše stávající zákazníky," říká mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek. O kolik si však "nouzoví" klienti oproti jejich vlastním připlatí, však kvůli velkému množství tarifů pro stávající zákazníky nedokáže vyčíslit. Nicméně například klient Bohemia Energy, který plynem vytápí rodinný dům, zaplatí podle nového ceníku za topení ročně rovněž necelých 60 000 korun včetně DPH.

Elektřinu pro nové klienty už začátkem října zdražil polostátní ČEZ - zákazníci přecházející nově od jiných dodavatelů budou za megawatthodinu například u tříleté fixace platit 3229 korun, tedy přibližně o 50 procent více než stávající klienti. V říjnovém ceníku dodavatele poslední instance pak domácnost v tarifu d02d s průměrnou spotřebou 2,2 MWh ročně zaplatí na elektřině částku zhruba 16 500 korun za rok.

Pražská energetika (PRE) momentálně novou cenu pro klienty Bohemia Energy kalkuluje. "Bude ještě dnes uveřejněna na našem webu a bude všem těmto bývalým odběratelům Bohemia Energy zaslána v dopise," říká mluvčí Petr Holubec.

Společnost E.ON se zatím ke změně ceníku pro klienty Bohemia Energy pro Aktuálně.cz nevyjádřila.

Nemá to logiku, říkají ke stropu dodavatelé

Premiér Babiš vyzval představitele ERÚ, aby se zamysleli nad zastropováním cen u dodavatelů energií, kteří se o zákazníky Bohemia Energy budou starat.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by se ERÚ měl s takzvanými dodavateli poslední instance domluvit v následujících hodinách na tom, aby poskytovali energii v jednotných cenách a aby to byly ceny únosné pro zákazníky.

Energetický regulační úřad ve středu návrh vlády komentoval slovy, že je to pro něj nová informace. Své stanovisko k zastropování cen na přímý dotaz on-line deníku Aktuálně.cz dosud neuvedl.

Již v průběhu středy ovšem úřad avizoval, že bude cenovou kalkulaci dodavatelů poslední instance "pečlivě kontrolovat, zda odpovídá zákonu a zahrnuje pouze oprávněné náklady."

Podle samotných dodavatelů poslední instance nicméně není zastropování cen tak prosté. "Znamenalo by to zastropovat jen naše 'koncové' ceny? To bychom měli nakupovat dráže na burze a levněji prodávat se ztrátou? To nedává logiku. Šlo by o zastropování cen na burze a velkoobchodním trhu? Na to vliv nemáme. Přineslo by zastropování výhodnější ceny pro odběratele, kteří si špatně vybrali svého dodavatele, a nakonec by měli příznivější ceny než zákazníci, kteří jsou u nás? Těch otázek je příliš, takže to považujeme za nereálné," uvádí pro on-line deník Aktuálně.cz Holubec z PRE.

S novou smlouvou neváhejte

Analytici nicméně upozorňují, že s přechodem pod nového dodavatele není radno kvůli nově nastaveným ceníkům dodavatelů poslední instance čekat. Speciální pozornost je ovšem potřeba věnovat tomu, s kým a jakou smlouvu podepsat.

"Lze předpokládat, že krachy dalších dodavatelů energií budou následovat. To posílí hlavně větší dodavatele. Zároveň se sníží konkurence na trhu, což do budoucna zhorší nabídky pro zákazníky," vysvětluje ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

"Chaotická situace zřejmě polije živou vodou energošmejdy, kteří se pokusí využít současné situace. Lidé by proto měli být na pozoru a jejich rozhodování při výběru dodavatele by kromě ceny mělo zohledňovat i renomé jednotlivých společností," upozorňuje odborník.

Zvláště obezřetní by lidé měli být v případě nabídek při podomním prodeji, případně přes telefon. "Platí totiž pravidlo, že nejlepší nabídka za vámi nepřijde sama, ale je nutné si ji aktivně vyhledat," doplňuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Kdykoli během šesti měsíců od zahájení dodávek energií od dodavatele poslední instance by měl klient Bohemia Energy uzavřít novou smlouvu buď s ním, nebo s jiným dodavatelem, jinak se může stát takzvaným černým odběratelem, varuje dále organizace dTest.



Důsledkem černého odběru může být nejen odpojení od elektřiny či plynu, ale i to, že bude muset zaplatit vyšší částku než tu, kterou za energie skutečně odebral - včetně případných nákladů na obnovení dodávek.

Čtěte obchodní podmínky

Před uzavřením smlouvy je namístě zvážit nejen nabízenou cenu za dodávky, ale zaměřit se také na případné smluvní pokuty a další podmínky obsažené nejen v textu samotné smlouvy, ale i v obchodních podmínkách a cenících.

"Doporučujeme srovnat si ceny různých dodavatelů ve srovnávačích dostupných na webových stránkách Energetického regulačního úřadu. Zvážit byste měli i to, zda uzavřete smlouvu na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou," upozorňuje dTest.

"V případě smlouvy na dobu určitou můžete sice získat lepší cenu, ale na oplátku se musíte takzvaně upsat dodavateli na určité období. Navíc ukončit smlouvu na dobu určitou před uplynutím sjednané doby často buď nejde vůbec, nebo jen se zaplacením mastné smluvní pokuty," dodává organizace.