Vláda zvedla zaručené mzdy pro většinu profesí. Podívejte se, kolik nově musí dostat

Minimální mzda je nejnižší přípustná odměna za práci v klasickém režimu 40 hodin týdně. V současnosti ji pobírá zhruba 140 tisíc lidí. Letos je stanovena na 15 200 korun, od ledna to bude 16 200 korun. Nejnižší výdělek se tak zvedne o cca. 7 procent.

Mnohem zajímavější je z pohledu zaměstnanců takzvaná zaručená mzda, která se automaticky zvyšuje s minimální mzdou a garantuje jednotlivým profesím výši nejnižšího možného příjmu. Týká se většiny lidí. Od nového roku se zvýší o tisíc až dva tisíce korun.

Zaručená mzda je rozdělena do osmi skupin, přičemž do první skupiny patří manuální práce, do nejvyšší osmé skupiny pak vysoce kvalifikované pozice. Na následujících kartách se dozvíte, do jaké skupiny patříte a kolik byste měli od ledna minimálně vydělávat ve své práci.

Pro zaručenou mzdu platí, že pokud nedosáhne odměna nejnižší stanovené úrovně, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci rozdíl doplatit. Pokud ovšem jeho mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, tam platí jiná pravidla.

Zaměstnavatelé z aktuálním prohlášení Hospodářské komory ale považují zaručené mzdy za přežitek, který by se měl pro podnikatelský sektor úplně zrušit. "Pokud veřejný sektor považuje zaručené mzdy za nezbytné, ať je pro státní zaměstnance zachová. V privátní sféře jsou ale kontraproduktivní a v mnoha případech omezující," vysvětluje šéf komory Vladimír Dlouhý.

Česko patří mezi země, kde v posledních letech rostla minimální mzda nejvíce, vždyť ještě v roce 2016 činila 9 900 Kč. "Růst minimální mzdy a té zaručené zvyšuje zaměstnavatelům značně mzdové náklady pro pomocné práce neboť zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance nad rámec hrubé mzdy i povinné sociální a zdravotní pojištění v souhrnné výši 33,8 procent," uvedla daňová expertka Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nicméně rozhodnutí vlády je platné, případnou změnu by musela udělat nová vláda. "Ta by musela nařízení zrušit, připravit nové a vést ho celým legislativním kolečkem znovu až do projednání v kabinetu," uvedl tiskový mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Vladimír Dostálek. MPSV původně navrhovalo zvýšení minimální mzdy o 2800 na 18 tisíc měsíčně. To neprošlo.