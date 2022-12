Superman, ninja i tryskač. Na trhu chybí lidé, firmy je lákají na bizarní názvy pozic

Na pracovních portálech a sociálních sítích se stále častěji objevují nabídky zaměstnání, na které si lze jen těžko nekliknout. Českému trhu práce totiž podle aktuálních dat od státu stále scházejí lidé a firmy se je snaží zaujmout nejrůznějšími způsoby. O pozornost potenciálních zaměstnanců tak bojují kromě nabídky benefitů či výše mzdy třeba i skrze kreativní názvy pracovních pozic.

Nezaměstnanost v Česku se nadále pohybuje na nízké úrovni. V říjnu podle dat úřadu práce dosáhla úrovně 3,5 procenta. Podle dat evropského statistického úřadu Eurostat činí dokonce na 2,1 procenta, nejméně v Evropské unii.

Firmám přitom chybí zaměstnanci napříč většiny oborů. Kromě nejrůznějších benefitů, mezd či vidiny kariérního růstu se je proto snaží nalákat i na první dojem - tedy atraktivně působící pracovní pozici. "Zaujmout je v dnešní době důležité, a tak být trochu kreativnější za nás rozhodně není na škodu," souhlasí David Koláček, manažer náboru na Seznam.cz. Dodává, že kreativní a originální názvy pracovních pozic prozradí o kultuře a interní komunikaci firmy mnohé.

"Jedno období hledaly všechny firmy, především v IT, nějaké nadpřirozené bytosti nebo bojovníky, takže pracovní portály byly plné nadpisů tipu social ninja (odborník na sociální sítě), různých guru (specialista na cokoli) nebo C++ supermanů (programátor)," vzpomíná Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Inzerenti jsou na druhé straně občas natolik kreativní, že jim název pozice z titulku úplně vypadne. "Na Volnámísta.cz nalezneme i inzeráty, z jejichž názvu nevyplývá obsah a náplň pracovní pozice. Často jde právě o snahu být za každou cenu kreativní," upozorňuje Pavel Chmelík, produktový analytik z portálu Volnámísta.cz.

V nabídce práce jsou tak k vidění neurčité pozice jako "Chytrá hlavička bez zkušeností", "Létající lékárník", "Hledáme supermana! Pardon, servisáka" či jen "Hledáme schopné lidi do svého týmu!".

Vtip i anglicismy

V případě, že inzerent zvolí kreativní název pozice, kterým chce uchazeče upoutat, měl by podle odborníků skutečnou náplň práce detailně a realisticky popsat dále v inzerátu tak, aby předešel nedorozumění. "Aby byla vyšší šance na obsazení pozic, snažíme se ve spolupráci se zaměstnavateli názvy upravit nebo doplnit o upřesňující informace," vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí z Úřadu práce ČR.

V databázi úřadu práce se podle ní objevily třeba nabídky na "machra na výrobu plechovek", "tryskače", "zauhlovače", "beauty specialistku", "řidiče motocyklu v ohnivé kouli", "děvečku či čeledína", "manažera čistého prostředí" coby uklízeče či uklízečku, "pivní pohotovost" coby rozvoz alkoholu ve dne i v noci či "zmrzlináře žonglera".

Při pojmenovávání pracovních pozic se zaměstnavatelé rovněž často snaží zaujmout profesionálně znějícími anglicismy. Například z recepční se tak stává office hero, z marketingového experta či obchoďáka může být sales & marketing ninja. "Anglický název pozice je tak trochu ujištění toho, že člověk bude pracovat pro start-up nebo dělat na pozici, kterou těžko vysvětlí rodičům, jelikož v jejich době neexistovala," říká Karolína Hejlová, šéfredaktorka z pracovní platformy Welcome to the Jungle.

Typickým příkladem je podle ní social media manager, tedy správce sociálních sítí. Podobná označení se přitom už stávají na českém trhu standardem.

Pracovní pozice podle místa

Podle Jaroslava Fišera, provozovatele pracovního portálu Dobrápráce.cz, však inzerenti většinou zůstavají konzervativní. "I tak ale čas od času dochází k úsměvným situacím, zejména když se zajímavým způsobem zkombinuje název profese s lokalitou. V minulosti jsem tak zaregistroval inzerát s názvem Mistr Žebrák," popisuje Fišer s odkazem na pozici mistra výroby v Žebráku na Berounsku.

Podobná kuriozita pak podle něj vznikla na pozici obchodního reprezentanta ve Stříbře, kdy název pozice zněl: "Obchodní zástupce - zajímavé odměny - Stříbro."

Zadavatelé pracovních pozic se zároveň musejí umět vyhnout diskriminaci pohlaví. Firmy tak hledají míchače či míchačku nebo dlaždiče či dlaždičku. "Úsměvné situace mohou vznikat při uvádění názvu pozice ve tvaru ženského rodu hrobník - hrobnice, svářeč - svářečka, palič - palička, vrtač - vrtačka apod., případně v mužském rodu šička - šič," pokračuje Beránková.

Kreativita a orignální pojmenování pracovních pozic ovšem nejsou novinkou dnešní doby. Názvy pozic se vyvíjejí společně s pracovním trhem. "Tento trend mě zaujal před 25 lety při mém studijním pobytu ve Francii, kde se považovalo za urážlivé označovat uklízeče ulic za ‘metaře’, a pozici proto pojmenovali ‘technik prostranství’," pokračuje Halbrštát z ManpowerGroup.

Mezi dalšími zajímavými názvy zmiňuje například i happiness managera, tedy personalistu, jinak také HR. "Obecně se ustupuje od termínu 'lidské zdroje', protože všichni asi cítíme, že není vhodné označovat kolegy za zdroje," připomíná.

Pokus s reverzní psychologií

Některé firmy se rozhodli vsadit i na takzvanou reverzní psychologii - tedy metodu, která se k určité aktivitě snaží člověka přimět tím, že ho vyzve k tomu, aby udělal pravý opak.

"Nechybí ani inzeráty, kterými se uchazeče snaží naoko odradit. Ve skutečnosti jde ale spíše o snahu zaujmout za každou cenu," podotýká Chmelík z Volnámísta.cz a ukazuje příklady: "Nerozklikávej, pokud tě nezajímá práce kuchaře!" či "Radši to nečti, pokud tě nezajímá práce číšníka - barmana, servírky - barmanky."

Konzervativních názvů pozic se ovšem na pracovních serverech stále většina. Důvodem je podle expertů kategorizace vyhledávání. "Těch ‘kreativních výmyslů’, kdy inzerent popustí uzdu fantazii, je velmi málo. Důvod je prostý. Spousta uživatelů totiž hledá pracovní pozici podle jejich názvu, a pokud neobsahuje název pozice běžně hledané klíčové slovo, tak je menší pravděpodobnost, že uživatel takový inzerát vůbec objeví," uzavírá Fišer z portálu Dobrápráce.cz.