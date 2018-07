Stávka zaměstnanců aerolinií není mimořádná událost. Lidé mají nárok na kompenzaci, říká právník

Kvůli stávce bude zrušeno několik set letů společnosti Ryanair. Podle ředitele ClaimAir mají stovky Čechů, kterých se stávka dotkne, nárok na kompenzaci.

Dublin - Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair dnes a ve čtvrtek zruší každý den přes 300 letů ze standardních 2400 kvůli stávce palubního personálu. Celkem se omezení dotkne až 50 tisíc cestujících zejména při cestách do Belgie, Portugalska a Španělska.

Omezení pocítí i v Německu a jednodenní stávku plánují i v Itálii. Ryanair uvedl, že o zrušení letu zákazníky informoval přes SMS nebo e-mailem. Ti mají nárok na vrácení peněz nebo si mohou rezervovat náhradní let.

David Pereira, právní ředitel společnosti ClaimAir, která se zabývá vymáháním kompenzací poškozených klientů aerolinek, odhadl, že se stávka může dotknout několika stovek Čechů. Těm by tak podle něj náležela automatická kompenzace.

Cestující mají totiž právo na náhradu škody v podobě finanční kompenzace ve výši od 250 až do 600 eur, jestliže nejsou o zrušení informováni alespoň dva týdny před plánovaným odletem.

Pereira se přitom odvolává na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. dubna 2018, které mimo jiné tvrdí, že "když jsou zaměstnanci letecké společnosti ve stávce, nejedná se o mimořádnou okolnost, neboť je to událost vlastní provozování letecké společnosti a je také pod její kontrolou". Letecké společnosti totiž nejsou povinny platit náhradu tehdy, jestliže mohou prokázat, že zrušení letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi.

Za mimořádné okolnosti jsou považovány rozhodnutí řízení letového provozu, politická nestabilita, nepříznivé povětrnostní podmínky či bezpečnostní rizika. Tento výčet je ovšem pouze orientační a aerolinky tak mnohdy tvrzení o mimořádných okolnostech využívají k tomu, aby náhradu škody cestujícím nemusely vyplácet.

"Z právního hlediska a z výkladu judikatury lze tedy předpokládat, že by se aerolinka jen velmi obtížně odvolávala na výše uvedené mimořádné okolnosti a snažila by se cestujícím odepřít poskytnutí náhrady, na kterou mají nárok. Finanční kompenzace tedy v případě aktuální stávky společnosti Ryanair musí být vyplacena. Protože Ryanair provozuje převážně lety na krátké vzdálenosti, cestující mohou nejčastěji očekávat kompenzaci ve výši 250 eur," říká Pereira.

ClaimAir je přesvědčena, že by se jí povedlo kompenzace od aerolinek vymoct díky dřívějšímu rozhodnutí soudu. Cestující mají nárok o vyplacení kompenzace žádat až tři roky zpětně. Výše náhrady se určuje podle vzdálenosti letu.

Pokud je let delší než 3500 kilometrů, náleží cestujícím odškodnění ve výši 600 eur (15 200 korun), v případě letu mezi 1500 a 3500 kilometry dostanou 400 eur a u tras kratších než 1500 kilometrů jde o 250 eur. Při letu z Prahy do Madridu urazí člověk zhruba 1700 kilometrů, do Portugalska je to ještě více. V těchto případech tak mohou cestovatelé žádat o vyšší kompenzaci.

Kompenzace vyplácené aerolinkami rok od roku stoupají, jak se zvyšuje povědomí cestujících o možnosti kompenzace žádat. Podle Jakuba Haveje, šéfa ClaimAir, denně z celkového počtu devíti milionů přepravených cestujících zažije na 800 tisíc z nich nějaký problém. Kolem 160 tisíc z cestujících pak má nárok na nějaký typ odškodnění. V průměru ve výši 11 tisíc korun.

"Z našich průzkumů vyplývá, že v roce 2016 mělo povědomí o 'letových kompenzacích' pouze 20 procent cestujících. Nedávný průzkum už potvrdil, že se povědomí zvyšuje - bylo to kolem 28 procent. Zásluhu na tom má především výraznější medializace této tematiky," tvrdí Havej, jehož firma řešila za poslední dva roky přes 20 tisíc případů. Přes 21 tisíc klientů se obrátilo na další českou společnost Click2Claim.

Meziročně o 40 procent více stížností řešil i tuzemský Úřad pro civilní letectví, kam mohou lidé stížnosti na dopravce posílat. Nejčastěji si klienti stěžují na letecké dopravce Travel Service, Wizz Air, ČSA a právě Ryanair.

Letecká společnost Ryanair létá do 37 zemí včetně České republiky. Z hlediska počtu přepravovaných cestujících je evropskou jedničkou, loni jejích služeb využilo na 130 milionů cestujících. Loni v prosinci se firmě podařilo odvrátit rozsáhlé stávky, když se poprvé ve své 32leté historii rozhodla uznat odborové svazy.

Od té doby ale nedokáže s řadou z nich uzavřít dohody o pracovních podmínkách. Odbory mimo jiné požadují, aby se pracovní smlouvy v Evropě řídily místními zákony, nikoliv pouze irským právem, jako je tomu nyní.