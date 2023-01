Státní podpora u oblíbeného stavebka je v ohrožení. Čím teď spořitelny lákají zájemce

Stavební spořitelny loni uzavřely celkem 572 tisíc smluv, což je nejvyšší počet za posledních osm let. Podle expertů je zájem vyšší díky zajímavějšímu zhodnocení úspor, které spořitelny poslední dobou nabízejí, a také příznivým úrokům ve srovnání s nyní drahými hypotékami. Atraktivní je "stavebko" dlouhodobě i státní podporou, která činí až dva tisíce korun ročně. Ta ovšem nejspíše brzy skončí.

Češi mají uzavřeno přes tři miliony smluv o stavebním spoření. Loni se zájem výrazně zvýšil. "K zájmu o stavební spoření v současnosti přispívají zajímavé úrokové sazby na spořicích účtech, ale také dostupnost úvěrů a jejich příznivé sazby ve srovnání s hypotékou," komentuje situaci Vlastimil Nigrin, člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Spořitelny aktuálně nabízejí zhodnocení vkladů až tři procenta na celou dobu povinné vázací doby, tedy na šest let spoření. Oproti spořicím a termínovaným účtům je to nižší zhodnocení, ovšem další peníze klienti získají ze státní podpory. Ta činí až dva tisíce korun při uložení minimálně 20 tisíc korun ročně. Při pravidelném spoření to vychází na 1700 korun měsíčně. Díky tomu se úročení vkladů zvyšuje.

Teď ale po třiceti letech stavební spoření o státní podporu zřejmě přijde. Navrhla to loni na podzim vládě Národní ekonomická rada vlády (NERV). Podle ní by tím totiž stát ušetřil ročně přes čtyři miliardy korun, které by pomohly v hledání úspor ve státním rozpočtu ve schodku.

"Podpora vznikala ve zcela jiné situaci nedostatku úspor, neexistence hypoték a celkového nedostatku dlouhodobých vkladů a kapitálu. Postupem času se z tohoto produktu stalo státem dotované běžné spoření pro některé, jež je však financováno z kapes všech daňových poplatníků," uvádí NERV ve svém zdůvodnění.

Ministerstvo financí na tento návrh slyší. "Zrušení státní podpory u stavebního spoření je jedním ze zvažovaných návrhů, jak snížit neudržitelně vysoké schodky státního rozpočtu. V tuto chvíli probíhá politická a odborná debata, v rámci níž se propočítává několik návrhů a která by měla být ukončena zhruba do konce dubna tohoto roku," říká pro Aktuálně.cz Stefan Fous z tiskového oddělení ministerstva financí.

Podle něj chce ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) připravit a předložit komplexní balíček konsolidačních opatření do sněmovny s účinností od ledna 2024. Jeho cílem bude snížit strukturální deficit minimálně o procento HDP, to je zhruba o 70 miliard korun. "V tomto roce ale stavební spoření žádné změny nečekají," podotýká Fous.

O úvěry ze stavebního spoření zájem poklesl

O úvěry ze stavebního spoření loni zájem poklesl, podobně jako u hypotečních úvěrů. Za uplynulý rok spořitelny poskytly úvěry za 56,7 miliardy korun. To představuje pokles o polovinu oproti předchozímu rekordnímu roku a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.

V průměru nabízejí spořitelny úrokovou sazbu kolem čtyř procent. U hypoték je úrok vyšší, nyní se pohybuje kolem šesti procent. Stavební spořitelny ale poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují.

"S garantovanou sazbou z vkladů je spojena také garantovaná výše úrokové sazby z úvěru. Společně s nižší sazbou z vkladů na jedné straně má klient v případě růstu tržních sazeb k dispozici atraktivní úrok z úvěru, který u starších smluv může být výrazně nižší než například aktuální úrokové sazby hypoték," vysvětluje Zuzana Filipová z Moneta stavební spořitelny.

Ze zákona tak nemůže být rozdíl mezi úrokovou sazbou vkladů a úrokovou sazbou úvěru ze stavebního spoření větší než tři procenta.

Bez podpory uzavře spoření jen 16 procent lidí

V současné době je stavební spoření nastaveno tak, že lidé si při zakládání smlouvy zvolí cílovou částku, kterou chtějí po dobu šesti let naspořit nebo ji pak využít jako maximální možnou výši úvěru. Pokud naspoří méně, mohou si vzít úvěr ze stavebního spoření, což je právě rozdíl mezi cílovou a naspořenou částkou. Ten je úročen výhodněji než u hypoték.

Ovšem v případě, že žadatelé využijí překlenovací úvěr, aby se k penězům dostali dříve a nemuseli čekat na splnění požadavků pro řádný úvěr, nejsou sazby nijak omezeny, a jsou tudíž vyšší.

Někteří experti připomínají, že stavební spoření nebývá vždy využito na nákup, stavbu či rekonstrukci nemovitosti. Ačkoli produkt svým názvem odkazuje k bydlení, po šesti letech spoření může klient peníze vybrat, aniž by uvedl, na co je využije.

Asociace českých stavebních spořitelen upozorňuje, že díky levnějším úvěrům dosáhnou na pořízení, ale spíše rekonstrukce a modernizace bydlení i lidé, kteří by jinak v dnešním podmínkách nezískali hypotéční úvěr. Podle nich se tak zrušením státní podpory sníží zájem o spoření a zhorší se dostupnost kvalitního bydlení.

"Pokud by byla státní podpora poskytovaná v současné výši, o sjednání stavebního spoření by měla zájem téměř polovina populace. Pokud by byla stanovena podmínka využití úspor na náklady spojené s bydlením, byl by zájem o něco nižší, přesně 41 procent," uvádí průzkum Ipsos pro Asociaci českých stavebních spořitelen.

S klesající mírou státní podpory významně klesá podle šetření i zájem o stavební spoření. "Při poloviční výši příspěvku, to je maximálně 1000 korun za rok, by o stavební spoření mělo zájem 24 procent lidí, bez státní podpory pouze 16 procent lidí," dodává průzkum.

V Česku bylo zavedeno stavební spoření se státní podporou v roce 1993. Kromě stavebního spoření nyní stát finančně podporuje také penzijní spoření a připojištění, a to maximální částkou 230 korun měsíčně při úložce 1000 korun měsíčně. O zrušení této státní pomoci se podle tiskového oddělení ministerstva financí zatím neuvažuje.

Aktuální nabídka stavebních spořitelen:



Spořitelna Úroková sazba z vkladu Roční poplatky Úroková sazba z úvěru Podmínky a bonusy Buřinka - Stavební spořitelna České spořitelny 2,5 % 325 korun 4,5 % Buřinka aktuálně nabízí bonus ve výši 2500 Kč při uzavření nové smlouvy o stavebním spoření. Podmínkou je uzavření nové smlouvy nejpozději do 31. 3. 2023 a do 5 měsíců od jejího uzavření naspořit nebo vložit částku minimálně ve výši 2500 Kč. ČSOB stavební spořitelna 1,5 % + 1 % 360 korun 4,5 % Klient získá bonus 1 % za pravidelné spoření po dobu 6 let. Dále může získat prémie za vysoké vklady až 1000 Kč po dobu prvních 4 let od založení smlouvy. Prémie za vysoké vklady funguje tak, že při vkladu vyšším než 20 tisic za kalendářní rok získává klient bonus 5 % z vkladu nad 20 tisíc, maximální výše prémie je 1000 Kč za rok (při vkladu min. 40 000 Kč za rok). Prémie za vysoké vklady se vyplácí po dobu prvních 4 let od založení smlouvy. Modrá pyramida KB 0,5 + 3 % bonusový úrok 300 korun 3,49 % Při pravidelném spoření je aktuálně nejvyšší bonusový úrok 3 % p.a. v marketingové akci Kombi a při jednorázovém spoření v marketingové akci Efekt je bonusová sazba stejná - 3 % p.a. Moneta stavební spořitelna 3 % 324 korun 5,99 % Platí pro všechny nově sjednané smlouvy o stavebním spoření. Raiffeisen stavební spořitelna 3 % 350 korun 2,99 % Aktuálně může klient využít akční nabídku - založením smlouvy o stavebním spoření a Chytrého účtu od Raiffeisenbank klient získá smlouvu o stavebním spoření s ročním výnosem až 6,36 % a odměnou 4000 Kč. Odměnu 1000 Kč na účet stavebního spoření získají klienti, kteří požádají o převod svého běžného účtu do Raiffeisenbank. Tito klienti starší 18 let, kteří 3x měsíčně zaplatí platební kartou, si mohou užívat půl roku odměnu 500 Kč připisovanou na běžný účet Raiffeisenbank.

Zdroj: Tisková oddělení spořitelen