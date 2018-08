Stát by měl příští rok zrušit 1327 míst, rozpočet ušetří přes miliardu, říká Babiš

Většina ze zrušených míst je v současnosti neobsazených. Podle procentuálního vyjádření čeká největší pokles ministerstvo spravedlnosti.

Praha - Státní úřady a organizace by měly od příštího roku zrušit 1327 míst, z toho 281 míst je obsazených. Rozpočet by tak měl uspořit 1,24 miliardy korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

"Nejdůležitější bod na dnešním jednání vlády byl bod Různé, kde jsme řešili důležité věci jako systematizaci míst. Resorty vyslyšely apel paní ministryně (financí Aleny Schillerové) a můj a od 1. ledna 2019 by mělo dojít ke snížení míst o 1327," řekl Babiš. V procentuálním vyjádření by podle něj nejvýraznější pokles míst měl nastat u ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo financí plánovalo v prvním návrhu rozpočtu zrušit neobsazená tabulková místa v celkovém počtu 2221. Ušetřit se tak mělo 3,4 miliardy korun.

Podle údajů ministerstva financí v publikaci státní rozpočet v kostce 2018 letos ministerstva, úřady a jejich příspěvkové organizace zaměstnávají 453 400 lidí. Nejvíce je učitelů, a to 167 000.

Nepedagogických pracovníků ve školství je zhruba 64 000. Následují příslušníci ozbrojených složek, jako jsou policie, vězeňská služba nebo celníci, kterých je 55 000. Vojáků je přibližně 25 000. Jde o počet míst, na která mají jednotlivá ministerstva v rozpočtu vyčleněny peníze. Všechna místa ale nemusí být obsazena.

Vládní strany se dnes také dohodly, že do zvýšení platů ve veřejné sféře by mělo příští rok putovat průměrně o osm procent peněz víc než letos. Vláda původně počítala s navýšením sumy o šest procent. Platové tarify ale neporostou plošně.