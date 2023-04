Češi s hypotékami stále vyčkávají. Na poradce už tolik nedají, řídí se hlavně úrokem

Pětina Čechů v příštích letech plánuje sjednání hypotéky, meziročně o třetinu více. Polovina ale musela své plány kvůli vyšším životním nákladům a inflaci odložit. Každý třetí Čech očekává, že ceny nemovitostí v následujících letech ještě porostou. Vyplynulo to ze společného průzkumu České bankovní asociace a výzkumné agentury Ipsos, který se uskutečnil koncem března mezi 1000 respondenty.

Téměř dvě třetiny Čechů podle něj bydlí ve vlastním, 37 procent má dům, 28 procent byt. Každý třetí žije v pronájmu. Ti, kteří nemovitost vlastní, si ji nejčastěji pořídili na hypotéku (32 procent), každý čtvrtý z vlastních úspor.

"Hypoteční trh je od poloviny minulého roku ve výrazném útlumu a počet sjednaných hypoték se dostal na nejnižší hodnotu za poslední dvě dekády. Příznivější březnová čísla na hypotečním trhu sice naznačují, že hypoteční aktivita mírně rozmrzá, stále byl však letošní březnový objem poskytnutých hypoték nejnižší od roku 2014," řekl ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Zatímco ještě před dvěma lety bylo při výběru hypotéky nejdůležitější doporučení finančního poradce, dnes se jím Češi příliš neřídí. Nejdůležitější je pro ně úroková sazba (46 procent), roční procentní sazba nákladů RPSN (33 procent) a měsíční splátka (31 procent), ukázal průzkum.

"Rostoucí životní náklady a vyšší úrokové sazby ukrajují z rodinného rozpočtu významnou část. Každé procento úroků je na výši splátky znát. Proto dávají Češi jednoznačně přednost nižším splátkám před doporučením finančních poradců," uvedl specialista na finanční trh Ipsosu Michal Straka.

Nejčastěji Češi plánují čerpat hypotéku do tří milionů korun. Více než polovina z těch, kteří hypotéku plánují, dofinancuje koupi nemovitosti částkou do 600 000 Kč. To je dvojnásobek toho, co nejčastěji vydávali ti, kteří již hypotéku mají.

Ti, kteří hypotéku již splácí, na ni odvádí nejčastěji mezi 20 až 24 procent z čistého měsíčního příjmu domácnosti. Pro každou třetí domácnost splátka představuje přes 30 procent příjmů. Ti, co hypotéku teprve plánují, očekávají, že na splátce vydají nejčastěji více než 40 procent čistých příjmů domácnosti.

Takřka pětina lidí refixovala svoji hypotéku v minulém roce. S novými podmínkami fixace se vyrovnává stejně dobře jako předtím asi 70 procent z nich. Další zhruba třetinu Čechů s hypotékou čeká refixace v následujících dvou letech. Polovina z nich se přitom domnívá, že budou muset omezit základní výdaje, aby mohli splácet novou výši hypotéky. Nejčastěji očekávají, že nová úroková sazba bude čtyři nebo pět procent.

Podle dat z katastru nemovitostí zpracované pro ČBA Dataligence ceny bytů i domů postupně klesají, v některých regionech pokles činil v březnu ve srovnání s vrcholem z poloviny loňského roku až více než dvacet procent. Reálný pokles cen ale Češi nevnímají. Téměř 40 procent se domnívá, že ceny nemovitostí v následujících letech ještě porostou. Zhruba čtvrtina je přesvědčena o opačném trendu, tedy že ceny nemovitostí budou klesat.