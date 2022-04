Průzkum ukázal měsíční čistý příjem, při kterém si už Češi připadají bohatí

Pokud by získali miliardu korun, pořídili by si jako první luxusní nemovitost a dál by chodili do práce. Přečtěte si, co dalšího zjistil mezinárodní průzkum společnosti Sazka, který se zaměřil na to, jak někteří Evropané vnímají bohatství.

