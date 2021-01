Nečekané propuštění. Co udělat jako první a kde a jak požádat o plnou podporu

S koronavirovou krizí se řada firem ocitá v problémech. Některé už oznámily propouštění a odborníci odhadují, že po skončení vládních programů pomoci bude výpovědí napříč trhem přibývat. Je tedy dobré vědět, jak vám stát pomůže, pokud zůstanete bez práce. A také na co si dát pozor, abyste nepřišli o peníze.

Ještě než vyrazíte jako nezaměstnaný na úřad práce, je dobré si pohlídat, jaké ukončení pracovního poměru podepisujete. Podle toho se totiž určuje případná výše podpory v nezaměstnanosti.

Pokud podáte výpověď sami nebo se dohodnete se šéfem na výpovědi dohodou, automaticky přijdete o část podpory. Ideální je tedy mít v ruce výpověď podanou zaměstnavatelem z konkrétního důvodu, například organizačních nebo kvůli nadbytečnosti.

Běžně se vyplácí podpora v nezaměstnanosti u lidí do 50 let pět měsíců, u lidí mezi 50 a 55 lety osm měsíců a lidem starším 55 let náleží podpora 11 měsíců. Její výše je následující:

1. a 2. měsíc 65 % z průměrného čistého měsíčního výdělku

3. a 4. měsíc 50 %

5. a další měsíce 45 %

Ovšem v případě, že máte výpověď dohodou, dostanete už od prvního měsíce jen 45 % průměrné čisté mzdy.

Podpora v nezaměstnanosti má strop a maximálně můžete měsíčně získat 20 075 korun (0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího), i kdybyste měli mzdu třeba sto tisíc.

K výpovědím ještě poznámku - v případě, že jste z práce odešli kvůli zvlášť hrubému porušení pracovních povinností, podporu nedostanete vůbec. Stejně tak na ni nemáte nárok, pokud jste pracovali méně než 12 měsíců za uplynulé dva roky.

Rychle na úřad kvůli zdravotnímu pojištění

Práci jste tedy opustili a novou nemáte. Na úřad práce se obraťte hned, ideálně do tří dnů. A to i v případě, že jste dostali od zaměstnavatele odstupné, a nejste tedy bez příjmu. Jít na úřad co nejdříve je dobré proto, aby za vás stát začal hned první měsíc bez práce platit zdravotní pojištění a nemuseli jste ho platit z vlastní kapsy.

V minulosti bylo nutné navštívit úřad v místě bydliště, nyní si můžete vybrat jakékoliv pracoviště. To je novinka. Pokud se vám kvůli koronavirové pandemii na úřad vůbec nechce - stejně má kvůli pandemii omezené úřední hodiny jen na dva dny v týdnu -, zaevidování do systému zvládnete z domova. Žádost o zprostředkování zaměstnání - tak se oficiálně jmenuje - si doma stáhněte a vytiskněte z webových stránek úřadu práce, vyplňte a pošlete e-mailem, datovou schránkou nebo ji odneste do podatelny úřadu.

Zároveň požádáte na webu o podporu v nezaměstnanosti. Máte-li odstupné od zaměstnavatele, začne vám stát podporu posílat až poté. Takže například tři měsíce po ukončení zaměstnání pobíráte odstupné, čtvrtý měsíc začínáte dostávat peníze od státu na pět, případně více měsíců.

Ke schválení žádosti budete potřebovat ještě:

občanský průkaz,

doklad o skončení pracovního poměru,

zápočtový list od posledního zaměstnavatele a potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti,

potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného.

Úřad práce pak lidem v evidenci posílá nabídky zaměstnavatelů, kteří hledají vhodné kandidáty na volná pracovní místa. Povinností je se případných konkurzů účastnit. Nabídka ale není moc pestrá, zvlášť pro lidi s vyšším vzděláním.

V prosinci nabízeli zaměstnavatelé přes úřad téměř 320 tisíc volných pozic. Hledali například dělníky na výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky ve výrobě, uklízeče, řidiče nákladních automobilů, zedníky, pomocné manipulační pracovníky nebo kuchaře.

"Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory a po řemeslnících. Více než 74 % volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním vzděláním," uvádí statistika úřadu práce.

Podpora i po rodičovské a pojištění pro studenty

Na podporu v nezaměstnanosti mají nárok i lidé, kterým končí rodičovská dovolená, jen výpočet je jiný a podpora nižší. První dva měsíce se platí 15 procent z průměrné mzdy, která je pro rok 2021 stanovena na 35 441 korun. Další dva měsíce je to 12 procent a pátý měsíc a dále 11 procent.

Podporu ovšem nedostanou studenti, kteří přicházejí na úřad práce rovnou ze školy. Nesplňují totiž podmínku práce v délce 12 měsíců za předchozí dva roky a placení sociálního pojištění. Mohou ale požádat o pomoc při hledání práce a zároveň ušetří na zdravotním pojištění.

I lidé evidovaní na úřadu práce si mohou přivydělávat. Ovšem jen na pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti a vydělat si lze maximálně 7600 korun (polovina minimální mzdy). Po dobu přivýdělku nemá člověk nárok na podporu v nezaměstnanosti, ten však nezaniká, ale posouvá se.