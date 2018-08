Spacáky byly zbytečné. O úvěry na bydlení pro mladé jde stále žádat, ve fondu zbývají stovky milionů

Původně se počítalo s tím, že se peníze na půjčky pro mladé vyčerpají možná již během prvního dne. O úvěr lze ovšem stále ještě žádat.

Praha - Kdo chce žádat o výhodný státní úvěr pro mladé, má stále ještě čas. Státní fond rozvoje bydlení aktuálně k dnešnímu datu eviduje 374 žádostí v celkové výši 427,2 milionu korun. I když rozpočet fondu činí 650 milionů, bude fond evidovat žádosti, dokud se částka nepřiblíží jedné miliardě.

Přijaté formuláře totiž musí fond ještě posoudit a je tak možné, že někteří žadatelé vyjdou naprázdno. Celý proces je náročnější než při žádosti o klasickou hypotéku. Fond má navíc zároveň v plánu žádat vládu a sněmovnu o zvýšení rozpočtu na miliardu korun, potvrdila on-line deníku Aktuálně.cz ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Dostálová dále uvedla, že nepočítá se změnou pravidel při podávání žádostí o půjčky. O tom kde se o peníze hlásit a jak zvýšit svou šanci jsme psali zde.

Na rekonstrukci bydlení mohou zájemci získat až 300 tisíc korun. Na dům půjčí stát až dva miliony a v případě koupi bytu nejvýše 1,2 milionu. Částka ale pokryje maximálně 80 procent nákladů. Do těch se v případě stavby domu počítá i cena pozemku.

Půjčku navíc nelze kombinovat s hypotékou, protože smlouva o úvěru říká, že jako první má zástavní právo na nemovitost stát - na to přirozeně banky nepřistoupí. Žadatel dostane úrokovou sazbu odpovídající aktuální referenční sazbě Evropské unie pro Českou republiku v době podpisu úvěrové smlouvy. V srpnu je to 1,12 procenta.

Výhodné půjčky na bydlení pro mladé rodiny odsouhlasila vláda v půli června. O peníze mohou žádat manželé, registrovaní partneři, ale také druzi, kteří nejsou sezdaní a vychovávají spolu dítě do 15 let. V případě, že žádají o půjčku manželé, nejsou děti podmínkou. Alespoň jednomu z dvojice musí být v den podání žádosti méně než 36 let. Žadatelé nesmějí mít vlastní byt ani podíl v bytovém družstvu.