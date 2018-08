Státní půjčky na bydlení startují. Víme, jak zvýšit šance v pořadníku na bezkonkurenční úrok

Stát půjčí na bydlení mladým výhodněji než banka. Příjem žádostí začne ve středu, ovšem peníze nemusí stačit ani pro ty, co o něj požádají už během prvního dne.

Praha - Ve středu 15. srpna spustí Státní fond rozvoje bydlení nové půjčky pro mladé rodiny na modernizaci bydlení, koupi bytu nebo domku, případně na jeho stavbu. Státní půjčka bude mnohem výhodnější než ta od banky.

Bude startovat s úrokem 1,12 procenta ročně, zatímco průměrná sazba hypoték se pohybuje kolem 2,5 procenta. A i když na pořízení bydlení nebude ve velkých městech stačit, je o ni tak enormní zájem, že podle jednoho ze scénářů fondu nemusí uspět ani všichni, kteří o ni požádají první den.

Potíž je v tom, že pro letošní rok na ně stát zatím dal jen 650 milionů korun a bude záležet na tom, kolik žádostí se sejde na modernizaci a kolik na pořízení nemovitosti. Pokud by průměrná půjčka byla kolem jednoho milionu, dostalo by se na 650 zájemců. Fond sice tvrdí, že je připravený rychle žádat o navýšení peněz ze státního rozpočtu, ani to ale nemusí stačit.

Velkou odezvu mají státní půjčky i proto, že zájem o vlastní bydlení je stále i mezi mladými velmi silný a od října pro ně hypotéky v bankách budou méně dostupné - výše hypotéky se bude odvíjet od příjmu žadatele, zatímco fond těmto novým pravidlům ČNB nepodléhá. A pak je tu ještě jeden háček, který může rychle ukončit naděje mnohých zájemců.

Půjde o čas

Fond na podporu bydlení bude žádosti zadávat do svého systému podle data a hodiny, ve kterých byly přijaty, a následně sestaví pořadník pro jejich vyřizování. Zatímco zprvu zájemci dostávali informaci, že žádosti bude možné podávat jen osobně na jeho dvou pobočkách, které má v Praze a Olomouci, nebo písemně klasickou poštou, nyní připouští, že se dají poslat i prostřednictvím datové schránky.

Základní pravidla státních půjček na bydlení pro mladé Kdo může žádat

O půjčku mohou požádat nejen manželé, ale také lidé, kteří nežijí v manželství či registrovaném partnerství, ale pečují o dítě do 15 let. U manželů nejsou děti podmínkou.



Věkovou podmínku do 36 let nemusí splnit oba žadatelé. Stačí, když ke dni podání žádosti alespoň jeden z nich nepřekročí věk 36 let. U rodičů, kteří spolu nežijí, může o úvěr zažádat sám i ten, jemuž jsou děti svěřeny do péče. Žadatelé nesmí mít vlastní byt ani podíl v bytovém družstvu.





Státní fond rozvoje bydlení začne přijímat žádosti o státní půjčku 15. srpna (od osmi hodin ráno). Žádosti lze podávat na pracovištích fondu v Praze a Olomouci, případně poštou na obě tyto pobočky. Půjde to i datovou schránkou.



Žádosti doručené poštou začne fond zařazovat až 15. srpna. Dopisy obdržené dříve zašle zpátky žadatelům. U datových schránek se za doručené považuje termín doručení do datové schránky adresáta. Žádost nesmí být doručena před zahájením příjmu žádostí - to je před 8,00 hodin 15. srpna.





Půjčka může dosáhnout až dvou milionů korun. Tento limit platí u rodinného domu, pro koupi bytu je hranice 1,2 milionu. Na modernizaci bytu to bude 300 tisíc. Fond přispěje maximálně na 80 procent nákladů na výstavbu nebo koupi nemovitosti včetně pořizovací ceny pozemku.



Může jít jen o byt do 75 m² bez balkonu či lodžie a dům velký 140 m², opět bez balkonu nebo lodžie. Doba splatnosti bude 20 let, výjimečně 25 let. Za každé narozené nebo osvojené dítě v době splácení půjčky se sníží jistina o 30 tisíc korun.





Jsou-li splněny podmínky pro poskytnutí úvěru, předloží Fond žadateli výzvu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru, pokud má na poskytnutí úvěru peněžní prostředky. Fond úvěr neposkytne, nebude-li z důvodů na straně žadatele uzavřena smlouva o poskytnutí úvěru nejpozději do 2 měsíců od obdržení výzvy Fondu k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru. Odhadujeme, že první úvěrové smlouvy by mohly být uzavřeny v průběhu října.





Do 30 dnů bude informovat žadatele a ten bude mít 30 dnů na doplnění. V pořadí přijetí žádosti se tím pro něj ale nic nezmění. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě požadované údaje nedoplní, fond žádost vyřadí. Následně by musel podat žádost znovu.





V žádosti uvede, že je má. Zároveň bude upozorněn, že pokud uvedl nepravdivé či neúplné údaje, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání za úvěrový podvod.

To může hodně zamíchat pořadníkem žadatelů. Příjem žádostí totiž začne úderem osmé hodiny ráno. Když někdo datovou schránku správně použije, je přijetí jeho žádosti záležitostí okamžiku, a tím může předběhnout i žadatele, kteří je budou podávat mezi prvními osobně na pracovištích fondu.

"Je to korektní varianta, na kterou nás upozornili před pár týdny až zájemci, kteří už datovou schránku měli. Další lidé si pak kvůli tomu datovou schránku zřizovali. V tuto chvílí netušíme, jak velký podíl budou tvořit takto podané žádosti. Podle nejčernějšího scénáře by se mohlo stát, že už na ve středu odpoledne podané žádosti nebudou letos vyčleněné peníze stačit," říká Karolína Smetanová, ředitelka komunikace Státního fondu rozvoje bydlení.

Pozor na žádosti podané poštou

Samostatnou kapitolou budou žádosti posílané klasickou doporučenou zásilkou. Podle Smetanové žádost nesmí přijít na fond před 15. srpnem, jinak bude adresátovi vrácena. "Poštovní zásilky na fond chodí odpoledne. My je budeme do pořadníku zařazovat podle dokladu , který nám dodá Česká pošta," uvedla Smetanová. Upřesnila, že fond bude zpracovávat poštu podle pořadí, které bude uvedeno na souhrnném podacím lístku dodávaném spolu se zásilkami.

Fond podle ní nebude přijímat žádosti doručené kurýrní službou. "V minulosti se stalo, že kurýr přinesl 150 žádostí, a tím se znevýhodnili ostatní zájemce. Tomu se chceme vyhnout. Jiná osoba než žadatel smí doručit nejvýš dvě žádosti," upřesnila Smetanová.

Klíčové pro žadatele bude, zda se objem peněz z podaných žádostí před nimi nedostal už nad limitní hranici.

"Až žádosti dosáhnou jedné miliardy korun, jejich příjem pozastavíme a budeme o tom informovat na našich webových stránkách," uvedla Smetanová. Jednak fond počítá s tím, že ne všem podaným žádostem vyhoví, protože žadatelé nesplní podmínky půjčky, nebo od jejího čerpání nakonec odstoupí. A jednak chce v případě většího zájmu požádat o navýšení sumy na letošní rok až o několik stovek miliónů korun. Žadatelé, na které se letos nedostane, mají být přesunuti do příštího roku, kdy by chtěl fond z rozpočtu státu na tyto půjčky získat další 1 miliardu korun.

Mnozí zájemci si ale chtějí všemi možnými způsoby pojistit, že na ně půjčky vyjdou ještě letos. "Lidé se nás hodně ptali, zda bude nejistější, když si zařídí datovou schránku. My jim radit nemůžeme. Upozornili jsme je na to, že pak budou veškerou korespondenci s úřady dostávat už jen touto formou. A to nemusí být pro každého přijatelné," uvedla Smetanová.

Pravidla jsou omezující

Vláda nové půjčky pro mladé schválila v polovině června. Stát na pořízení či stavbu rodinného domu půjčí až dva miliony korun, na byt až 1,2 milionu a na modernizaci bydlení 300 tisíc. Úroková sazba je stanovena ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku, nejméně však jedno procento ročně. Žadatel dostane takovou úrokovou sazbu, jaká bude aktuální v době podpisu úvěrové smlouvy. Právě na srpen byla stanovena na 1,12 procenta.

Zažádat si úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení mohou lidé, kteří žijí v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z páru nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let. Žádat může také muž či žena do 36 let, pokud trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti věku 15 let. Úvěr může být maximálně do 80 procent hodnoty pořizované nemovitosti a je k němu zapotřebí mnohem víc dokladů než na hypotéku.

Omezena je také velikost pořizované nemovitosti. Úvěr nelze běžně kombinovat s hypotékou, protože fond si ve smlouvě vymiňuje, že bude mít zástavní právo na prvním místě a banky odmítají být až druhými v pořadí. Řešením by mohla být hypotéka zastavená nemovitostí příbuzných, ale to nebývá časté. Dodatečné peníze by šlo získat z nezajištěného spotřebitelského úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, pokud by ovšem stačila částka v řádu statisíců a zájemce bude ochotný platit vyšší úrok od zhruba pěti procent ročně.