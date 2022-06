Sazby hypoték míří k šesti procentům. Očekávaný krok ČNB je požene ještě výš

Průměrná úroková sazba hypoték počátkem června činila 5,71 procenta a za poslední měsíc stoupla o 0,38 procentního bodu. Tempo růstu tak mírně zpomalilo. Vyplývá to z dat Fincentra Hypoindexu. Ten je zpracováván podle nové metodiky na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

"I v průběhu května sazby nadále rostly, nabídková sazba Hypoindexu v červnu dosáhla na 5,71 procenta. Podle prohlášení České národní banky je jasné, že stále nejsme na pomyslném vrcholu, protože na konci června má následovat další zvýšení základních sazeb," uvedl analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Rychlejším tempem než průměrná nabídková sazba hypoték rostly v květnu sazby hypoték do 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na jeden rok, a to o 0,42 procentního bodu na 5,92 procenta. Sazby hypoték s fixací na tři roky vzrostly o 0,35 procentního bodu na 5,88 procenta. Sazby hypoték fixovaných na pět let se zvýšily o 0,36 procentního bodu na 5,51 procenta a na deset let o 0,38 procentního bodu na 5,52 procenta.

Více než šest procent klientů zaplatí za hypotéku nad 80 procent odhadní ceny nemovitosti s fixací na tři roky.

Spolu se sazbou rostou i splátky. "Pokud dnes klient podepíše smlouvu na hypotéku 3,5 milionu korun se splatností 25 let, musí si připravit ve svém rodinném rozpočtu částku vyšší než 21 900 korun. To je v porovnání s minulým měsícem více o 800 korun a o více než 6000 Kč proti červnu roku 2021," upozornil Sýkora.

Ceny nemovitostí letos podle něj dosáhly na dosavadní maxima a nedá se očekávat, že by mělo dojít k jejich propadu. "Dá se ovšem očekávat zpomalení tohoto růstu nebo případná stagnace," podotkl.