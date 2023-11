Češi mají často špatné pojistky, tvrdí průzkum. Nevěří pojišťovnám a chybí jim peníze

Češi vynaloží na pojištění podle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 2,9 procenta českého HDP. To je desátý nejnižší výsledek v Evropě. Evropský průměr je 6,8 procenta.

Nejčastěji si lidé pojišťují domácnost, takovou službu využívá 61 procent české populace. Nejméně populární je naopak pojištění vozu proti krádeži či pojištění schopnosti splácet úvěr nebo hypotéku, tyto produkty využívá méně než pětina lidí.

Pojištění si sjednává především starší generace. "Častěji ho využívají lidé starší 50 let než mladší lidé. To platí téměř pro všechny typy produktů. Nejvíce je ale tento rozdíl patrný u pojištění odpovědnosti, které ve věkové kategorii 18 až 29 let má 12 procent lidí, zatímco v kategorii 50 až 65 let tento podíl činí 37 procent,“ uvedl analytik Evropy v datech Milan Mařík.

Jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje, jak se lidé pojišťují, je jejich příjem. "Nízkopříjmové domácnosti a domácnosti bez dlouhodobých rezerv se pojišťují výrazně méně. Souvisí to s tím, že si pojištění nemohou finančně dovolit a je pro ně nedostupné," řekla ekonomka ze Sociologického ústavu AV ČR Kamila Fialová.

Další faktor představuje nízká finanční gramotnost Čechů. S tou souvisí skutečnost, že Češi pojištění zaměňují s investováním. "Lidé často očekávají, že jim pojištění přinese finanční návratnost, tedy že se jim investované peníze do pojistného vrátí. Následkem pak může být nespokojenost s pojistným plněním a prohlubování obecné nedůvěry v pojištění,“ uvedl šéf rozvoje a prodeje pojištění ve spořitelně Jan Bojko.

Podle analýzy Sociologického ústavu AV ČR je důležitým motivem pro sjednání pojištění snaha snížit rizika a vyhnout se případné ztrátě. Takto si odůvodnilo pojištění domácnosti 48 procent lidí a životní pojištění 40 procent.

Pro Čechy je typická výraznější role neživotního pojištění, více myslí na svůj majetek než na to, že se jim může přihodit úraz s trvalými následky. Životní pojištění má v Česku na celkové částce, kterou lidé vynaloží na pojištění, 29procentní podíl. Průměr zemí OECD je 50 procent, upozornila analytička České spořitelny Tereza Hrtúsová.

Finanční zdraví Čechů se po několikaměsíčním zhoršování mírně zlepšilo. O šest procentních bodů na 46 procent vzrostl podíl těch, kteří snadno vycházejí se svým příjmem. O pět procentních bodů se snížil podíl lidí, kteří nyní musí na konci měsíce sahat do svých úspor. Současně se ale mírně zvýšil podíl těch, kterým příjem stačí jen s velkými obtížemi.