Češi hromadně skupují respirátory. Nedostatek tentokrát nehrozí, vyrábí se v tuzemsku

Češi se zásobují respirátory i chirurgickými rouškami ve velkém. Obchodníci potvrzují, že prodeje přes víkend - tedy od pátečního prohlášení ministra zdravotnictví o povinnosti nosit na vybraných místech zdvojené roušky či respirátory - rostly i o stovky procent. Zvýšený zájem o toto zboží se čeká i v nadcházejícím týdnu. Prodejci přitom připouštějí, že může dojít k jejich dočasné nedostupnosti.

Podomácku šité roušky už na některých veřejných místech nebudou jako ochrana proti koronaviru stačit. V pátek to oznámil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že povinné budou nově respirátory FFP2. Nařízení má začít platit od úterý. Kromě respirátorů třídy KN95 nebo FFP2 budou moci lidé například v obchodech, nemocnicích nebo veřejné dopravě využít jako alternativu nanoroušky, případně dvě chirurgické ústenky.

S oznámením zájem o toto zboží skokově vzrostl, potvrzují prodejci oslovení on-line deníkem Aktuálně.cz. A to i přesto, že velká vlna nákupů přišla už v lednu, kdy se o povinnosti nosit respirátory začalo poprvé mluvit.

"O víkendu se, pokud jde o respirátory třídy FFP2, doprodaly všechny zásoby z minulého týdne. Už včera jsme do lékáren i e-shopu začali distribuovat nové dodávky a další budou následovat v příštích dnech. Lokálně mohou být respirátory FFP2 vyprodané, vývoj je opravdu dynamický," popisuje za síť lékáren Dr. Max mluvčí Michal Petrov.

Podle něj ale není důvod k nákupní panice. "Situace je úplně jiná než na jaře, kdy panoval dočasně globální výpadek ochranných prostředků. Za uplynulé měsíce se v ČR etablovala řada spolehlivých domácích výrobců, což znamená, že nejsme závislí výhradně na dovozech a dodávky neváznou na cestě mimo území ČR," doplňuje Petrov.

Oproti tomu e-shop Alza.cz připouští, že ke krátkodobému výpadku v zásobách může dojít. Po oznámení povinného nošení respirátorů, nanoroušek nebo dvou chirurgických roušek přes sebe na frekventovaných místech zaznamenal internetový obchod skokový nárůst poptávky prakticky okamžitě.

"Od pátku do neděla byly prodeje respirátorů na Alze o 365 % vyšší než o týden dříve. Prodeje nanoroušek ve stejném období vyskočily o 420 %," vypočítává mluvčí Daniela Chovancová.

Průběžně naskladňujeme, hlásí prodejci

"Zásoby jednorázových trojvrstvých roušek máme dostatečné ve stotisících kusů, nanoroušek české výroby v řádech tisíců kusů. Přes víkend jsme naskladnili tisíce kusů respirátorů FFP2 a na cestě jsou jich další desetitisíce. Vzhledem k velmi vysoké poptávce může krátkodobě dojít k jejich nedostupnosti na e-shopu, avšak zboží průběžně naskladňujeme," upozorňuje mluvčí Alzy.

Zvýšené prodeje o desítky procent registruje také konkurenční Mall.cz. "Za uplynulý víkend vidíme nárůst prodejů o 190 procent ve srovnání s předchozími dny, kdy nejprodávanější jsou stále respirátory v balení po 5 a 10 kusech a také chirurgické roušky po 100 kusech. Na rostoucí poptávku jsme velmi dobře připraveni," popisuje mluvčí e-shopu Pavla Hobíková.

On-line supermarket Rohlik.cz o uplynulém víkendu prodal tolik respirátorů jako za předchozích 14 dní dohromady.

Na Košíku.cz lidé rovněž nakupují tisíce kusů denně. "Jednotlivé respirátory zařazené do prodeje vyprodáváme velice rychle, přestože jsme už v minulém týdnu výrazně posílili zásobování," říká za supermarket František Brož. "Tento týden pak očekáváme ještě další, posílené dodávky, stále oslovujeme nové české dodavatele - na hraně kapacit momentálně fungují takřka všichni. Nicméně někteří z nich čekají na zprovoznění nových linek, které by měly jejich možnosti výrazně posílit, což by mělo dostupnost zlepšit," doplňuje.

Například prodejny obchodního řetězce Globus zaznamenaly v posledních dvou týdnech včetně uplynulého víkendu zvýšený zájem zákazníků o respirátory v řádu desítek procent. "Přičítáme to příznivé ceně, respirátor této třídy lze u nás koupit od 11,90 za kus. Ustanovením povinnosti nošení respirátorů na určitých veřejných místech zájem zákazníků zřejmě ještě zvýší. Zatím jsme zásobeni dobře a dostatek respirátorů i roušek máme ve všech patnácti hypermarketech," říká mluvčí Lutfia Volfová.

Také řetězec Lidl sleduje vyšší poptávku po ochranných pomůckách, a to už od chvíle, kdy snížil cenu nabízených respirátorů třídy FFP2 a jednorázových roušek. Cenu balení bílých respirátorů FFP2 po třech kusech Lidl stanovil na 29,90 koruny.

"Vzhledem k výhodné ceně a avizované povinnosti používání daného typu ochranných pomůcek ve vybraných lokalitách tak vysoký zájem o tyto produkty nadále trvá. Platí přitom, že společnost Lidl dělá maximum pro to, aby mohla poptávku všech zákazníků uspokojit. Do našich prodejen průběžně distribuujeme stovky tisíc respirátorů," uvedl tiskový mluvčí Tomáš Myler.

Obchody rozjely obchody slevy respirátorů začátkem února. Začalo totiž platit dočasné snížení DPH, kterým vláda chtěla zlepšit dostupnost těchto ochranných pomůcek ve třídě FFP2.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na výrobce i prodejce opakovaně apelovala, aby zrušení daně promítli do konečných cen. A naprostá většina z nich tuto výzvu vyslyšela. Cena za jeden kus se tak snížila zhruba o deset korun.



Jak správně nosit respirátor?