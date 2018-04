Privátní značky řetězců nejsou kvalitní, myslí si devět z deseti Čechů. Billa to chce změnit

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Podíl privátních značek v nákupech Čechů sice nepatrně stoupá, oproti Němcům či Rakušanům jich ale nakupují výrazně méně.

Praha - Tuzemské supermarkety a hypermarkety se snaží nabízet stále více privátních značek, tedy produktů prodávaných pod značkou daného řetězce. Narážejí však na to, že jejich kvalitě Češi příliš nevěří a berou je spíše jako alternativu zlevněného zboží.

Průzkum mezi 600 lidmi v prodejnách Billa nyní ukázal, že ačkoliv si produkt privátní značky koupilo za posledních šest měsíců téměř devět z deseti stálých zákazníků (87 procent), jako kvalitní ho vnímal jen každý desátý.

Téměř polovina lidí se pro nákup privátní značky rozhodla kvůli příznivé ceny, více než čtvrtina podle poměru ceny a kvality, desetina lidí chtěla vyzkoušet něco jiného či nového. Čtyři procenta nakupujících měla s výrobkem dobrou předchozí zkušenost. Ostatní si pak privátní značku vybrali buď podle výrobce, nebo proto, že jejich oblíbená značka nebyla zrovna v regálu.

Lidé, kteří privátní značky nekupují, jim nejčastěji nedůvěřují, považují jejich kvalitu za nízkou, případně kupují jen výrobky, s nimiž mají dobrou zkušenost. Naopak lidé, kteří privátní značky do košíku občas vloží, často nespatřují žádné nevýhody výrobků (45 procent). Pokud nějakou nevýhodu vidí, je to nejčastěji nízká kvalita, lacině působící obal nebo neznámý výrobce či země původu.

A právě tyto parametry chce Billa zlepšit, aby posílila důvěru lidí v tyto produkty. "Lidé vnímají privátní značky jemně s despektem. Naším cílem je to změnit a ukázat, jaké úsilí věnujeme jejich výběru a kvalitě a že jsou neprávem nedoceněné," říká Anna Linhartová, vedoucí oddělení nákupu firmy.

Vlastní značky jsou pro Billu stejně jako pro jiné řetězce výhodné. Odlišuje se jimi od konkurence, fungují jako levný reklamní nosič a navíc z nich může mít vyšší marže, přestože je prodává o patnáct až dvacet procent levněji než osvědčené značky.

Billa nabízí privátní značky od roku 1999. Loni jich prodala 260 milionů kusů, na jejím celkovém obratu se podílely 17,5 procenty. To je o trochu méně, než je průměr na českém trhu, kde jejich podíl stoupl na 21,2 procenta, zatímco v posledních letech se pohyboval kolem dvaceti.

Důvěru v privátní značky se snaží Billa posilovat například tím, že jejich kvalitu kontroluje jak výrobce, tak samotný prodejce. "Díky tomu zaručujeme zákazníkovi stabilní kvalitu bez ohledu na dodavatele, a to za příznivější cenu oproti konkurenčním produktům," říká Jaroslaw Szczypka, generální ředitel společnosti Billa.

Větší důraz dává firma také na informace na obale. Průzkum totiž ukázal, že vedle kvality kladou spotřebitelé při nákupu privátních značek důraz na jejich původ. Výrobce na etiketě hledají téměř dvě třetiny dotázaných. "Čeští zákazníci se stále častěji ptají na původ a složení potravin. Na jejich požadavky se snažíme reagovat, a proto na většině našich vlastních produktů výrobce uveřejňujeme," upřesňuje Szczypka.

Uvedení českého výrobce na obalu pak podle průzkumu dokáže přesvědčit k nákupu 44 procent respondentů. Více než polovinu dotázaných by pak k nákupu motivovalo doporučení od přátel nebo rodiny, 48 procent lidí by dalo produktu šanci na základě ochutnávky na prodejně.

Průzkum také ukázal, že většina lidí má společnost Billa spojenou se značkou Clever (nejlevnější řada), Vocílka a Billa (obě patří do střední řady). Nejméně pak mají firmu spojenou se značkou drogistických produktů My, která se však loni přejmenovala na Today a dále s produkty Billa Easy a Billa Premium.

Nyní má společnost v portfoliu zhruba 1570 výrobků privátních značek z celkového počtu 15 tisíci položek. Loni přivedla na trh 111 nových produktů a tímto tempem chce pokračovat i do budoucna. Do pěti let by chtěla společnost docílit toho, aby se privátní značky podílely na nákupech zákazníků třiceti procenty.

Zaměřit se chce například na rozvoj bio produktů, o které roste zájem ve velkých městech jako jsou Praha, Brno, Ostrava, ale například i v menších jako je Rožnov pod Radhoštěm. Více výrobků nabídne firma i v oblasti pečiva, kde bude propagovat vlastní závin s padesátiprocentním podílem náplně. "V příštím týdnu začneme navíc naše značky podporovat v kampaních," dodává k marketingové podpoře mluvčí Dana Bratánková.

Podíl privátních značek v nákupech Čechů sice nepatrně stoupá (loni na zmíněných 21,2 procenta), oproti Němcům či Rakušanům ale těchto značek nakupují výrazně méně. V Německu jejich podíl loni dosáhl 37 procent, v Rakousku 32 procent, v Maďarsku 28 procent a na Slovensku 27 procent, vyplynulo nedávno z průzkumu společnosti GfK.