Prime je majstrštyk influencerů. Děti se nápojem chlubí ve škole, rodiče nechápou

Z byznysového hlediska jde o pozoruhodný fenomén, z pohledu zdraví už méně. Je to pár měsíců, co se na pultech českých obchodů objevil nápoj Prime, jenž si v online světě vydobyl značnou popularitu. Hitem se stal i pro školáky, kteří ho dobře znají ze sociálních sítí a před vykupováním regálů je nezastaví ani vysoká cena. Výživoví experti přitom upozorňují, že pro děti může mít škodlivé účinky.

Poprvé se značka původem ze Spojených států objevila na trhu v roce 2022. Je dílem známých influencerů - profesionálního wrestlera a herce Logana Paula a rapera, boxera a youtubera KSI. Oba mají na sociálních sítích jako YouTube, TikTok či Instagram desítky milionů sledujících.

Nápoje na trh pronikly ve verzi zaměřené na hydrataci organismu, posléze se přidaly i varianty s vysokým obsahem kofeinu, který výrazně překonává Coca-Colu, ale i energy drink Red Bull. Z USA značka rychle expandovala do Velké Británie a dále do pevninské Evropy. Loni sportovní drinky dosáhly tržeb okolo 250 milionů dolarů (v přepočtu přes pět miliard korun).

Přes sociální sítě zacílila značka zejména na mladé zákazníky. Do sítí jejího marketingu se ale zamotali i ti ještě školou povinní, přestože pro ně nápoj podle výrobce určen není. "Synovi YouTube omezujeme, přesto o jakémsi Primu začínal mluvit stále častěji. Popisoval to jako něco vzácného, unikátního, o čem vědí jen ti, co sledují ty správné youtubery. Zkrátka marketingový majstrštyk jako z učebnice," popisuje pro Aktuálně.cz chování svého desetiletého syna čtenář Jan.

"Největším zážitkem z jarní návštěvy Londýna pro něj bylo, že se tam Prime prodává běžně v obchodech a v unikátních příchutích," dodává.

Jan přitom vysvětluje, že synovi ani tak nešlo o nápoj samotný, který mu navíc ve výsledku nechutnal. "Hnala ho k tomu jakási kvazisběratelská vášeň, chtěl mít po pokojíku na poličce lahve od všech příchutí, co se prodávají. Šokovalo mě, že s lahvemi pak natáčí videa a chlubí se s nimi ve škole. Se spolužáky pak tajně jezdili po škole na druhý konec města, protože někdo z nich měl echo, že se tam prodává 'zaručeně unikátní' příchuť," pokračuje.

Trend potvrzuje marketingový expert Vítězslav Klement. Podle něj získavají influenceři i v tuzemsku stále větší vliv, přičemž ti nejúspěšnější dokážou jediným sdělením zasáhnout i statisíce lidí.

"Obecně v Česku platí, že víc než čtvrtina lidí, kteří sledují influencery, se na ně dívají právě z důvodu doporučování různých produktů. A v případě této generace, o které je řeč, bude to číslo daleko vyšší. Jde o to, následovat v kolektivu respektovaného influencera a být součástí trendu," vysvětluje pro Aktuálně.cz Klement.

Další zákazníky se Primu podařilo "nabalit" letos v červenci, kdy se značka stala "hydratačním partnerem" světoznámého fotbalového klubu FC Barcelona. "Produkty Prime jsou založeny na kokosovém mléku a obsahují větvené aminokyseliny (BCAA) na podporu regenerace svalů, stejně jako vitaminy skupiny B, antioxidanty a elektrolyty," avizovala ve svém prohlášení o spolupráci FC Barcelona.

Když se Prime dostal na pulty českých obchodů, půllitr nápoje byl ve večerkách a řetězcích k dostání až za 200 korun. "Synovi jsem to zakázala. Ale je obrovský fotbalový fanoušek, fotbal hraje závodně, na sociálních sítích sleduje pečlivě všechny evropské kluby a jejich hráče - jak cvičí, co jedí, jak se oblékají. Přesvědčoval mě, že by chtěl pití vyzkoušet, že je to prý výborné na sport," popisuje čtenářka Kristýna.

Módní úlet, argumentují výživáři

S tím však nesouhlasí oslovení výživoví experti. Podle ředitelky spolku Fér potravina Hany Střítecké jde spíše módní výstřelek.

"Pokud jde o hydratační verzi, ta obsahuje kokosovou vodu, což není nic proti ničemu, a dále izolované větvené aminokyseliny BCAA. Byť velký efekt nebyl nikdy prokázán, aminokyseliny se využívají u silových sportů, kde trénink nebo závod trvá delší dobu a slouží jako ochrana svalů. Ale není jediný důvod to popíjet jen tak," vysvětluje Střítecká.

"Nehledě na to, že v těle je potřeba mít jednotlivé aminokyseliny ve správném poměru. Pokud nám některé nadměrně přebývají, tak se stejně jen vyloučí, čímž ale mohou případně přetížit ledviny," varuje.

U řady s kofeinem pak podle ní vzniká stejný problém jako u dalších energetických nápojů. Problematické jsou dle Střítecké také přidávané vitaminy a minerální látky, například vitamin A či fosfor, a umělá sladidla. "Byť to nemá 'cukr', tedy nejsou zde zbytečné prázdné kalorie, tak umělá sladidla fixují sladké chutě, mají projímavé účinky a některé i neustále diskutované dopady na vylučovací aparát, zhoršení astmatu a podobně," upozorňuje výživová expertka.

Některé verze Primu na lahvi přímo uvádějí, že nejsou vhodné pro děti. Konzumaci nápoje s kofeinem osobám mladším 18 let, těhotným a kojícím pak oficiálně nedoporučuje ani sám výrobce. Na některých etiketách hydratačních verzí je zároveň uvedeno, že se nesmí konzumovat s jinými doplňky stravy a omezen je také denní limit, a to na jedno balení. Přesto si děti v Česku mohou výrobek v obchodech koupit bez jakéhokoli omezení.

Státní zdravotní ústav v pondělí vydal tiskovou zprávu popisující zdravotní dopady konzumace energetických nápojů na lidské zdraví a upozornil, že dětský organismus je na kofein i cílenou reklamu více citlivý. Na to, zda by měl být prodej nápoje Prime v Česku omezen, například do lékáren, ale pro Aktuálně.cz odmítl odpovědět.

"Tím, kdo může zkoumat složení nějaké prodávané potraviny či výrobku a rozhodovat podle výsledku o dalším postupu, je Státní zemědělská a potravinářská inspekce," sdělila mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Inspekce se však do publikace článku redakci na totožný dotaz nevyjádřila.

