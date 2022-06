Primark se v Česku zabydlel. Už hledá lidi pro další pobočku, ceny však zamíří nahoru

Očekávaná druhá prodejna irského módního řetězce Primark otevře v brněnském obchodním centru Olympia koncem letošního roku. Uvedl to regionální ředitel řetězce Stephen Mullen s tím, že firma už do Brna nabírá personál. Primark, který sází na levnou módu, má za sebou rok působení na českém trhu. Během otevření pražské pobočky loni v červnu se na vstup do prodejny stály fronty.

Nájemní smlouvu s brněnským nákupním centrem Olympia podepsal řetězec už v roce 2020, před samotným oficiálním vstupem na český trh. Související Nejen Primark. Do Česka letos dorazilo devět nových značek, zabydlí se i v Pařížské Přehled "Přidání mezinárodně uznávaného maloobchodníka do portfolia obchodního centra významně přispěje k současné nabídce značek i službám nabízeným v Olympia Brno," uvedl k tomu před dvěma lety manažer Olympie Jan Pazour. Brněnská prodejna se má rozprostírat na 3600 metrech čtverečních, nabídne dámskou, pánskou i dětskou módu včetně obuvi, doplňků, spodního prádla a domácího zboží. Na pracovních portálech už Primark podle zjištění Aktuálně.cz poptává pro Brno a okolí personál. Jde například o pozice týmového manažera, vedoucího oddělení, jeho zástupce nebo prodavačů. Loni v červnu přitom řetězec otevřel svůj první obchod na pražském Václavském náměstí, jde o tři patra s rozlohou 4600 metrů čtverečních. Otevření mezi lidmi vzbudilo značný ohlas, na vstup do prodejny byli ochotni čekat v horkém počasí i hodiny. Fronty se pak před primarkem tvořily ještě následujících několik dní. Podle marketingových specialistů, které Aktuálně.cz oslovilo, byl takový zájem způsoben jednak koncem pandemie koronaviru, kdy měli lidé větší tendenci vyhledávat zážitky, jednak tím, že Primark si u lovců rychlé a levné módy vybudoval téměř kultovní postavení. Regionální šéf Mullen za Primark podotkl, že se v uplynulém roce dobře prodávaly hlavně licencované řady oblečení jako kolekce s Harrym Potterem, NBA a Disney postavami. "Populární jsou také džínové oděvy pro ženy. S uvolněním opatření u nás zákazníci víc vyhledávají také společenské oděvy jako jsou halenky a šaty," dodal. Na výlet za nákupy Jak uvedl partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor společnosti Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček, mnozí návštěvníci Prahy doteď zařazují nákup v řetězci do svého programu. "Někteří přijíždějí dokonce cíleně kvůli němu. Obchod díky svému umístění v centru města těží i ze zahraničních turistů," říká. Související Fronta před Primarkem o české nákupní duši nic moc neříká. Nadšenci se najdou všude 1:03 Podle něj se tak potvrdil očekávaný dopad otevření Primarku na celou lokalitu v centru české metropole. "Primark obohatil tamní nabídku a zatraktivnil okolní prostředí, horní část Václavského náměstí se díky němu stala destinací, která přitahuje návštěvníky. Potvrzují to údaje od ostatních obchodníků či provozovatelů kaváren a restaurací v okolí, jimž se změnila skladba zákazníků, mezi něž nyní patří více mladých lidí, žen, rodin s dětmi. V reakci na tyto změny se zvýšil zájem obchodníků o maloobchodní prostory v lokalitě, otevřely tu své prodejny další značky, například Tezenis," dodává Kotrbáček. Další prodejna značky v regionu má pak vzniknout v rámci rozšíření bratislavského nákupního centra Eurovea na jaře 2023. O levnou módu je zájem Podobně dobře se na českém trhu uchytil konkurenční obchod Half Price, který se rovněž zaměřuje na zlevněné zboží. Naopak několik módních značek muselo český trh v posledních letech opustit. V současnosti se z Česka stahuje módní řetězec Orsay, své prodejny uzavřeli také francouzští prodejci Promod a Camaieu, z trhu se stáhnul i britský řetězec Next. Související Promod, Next a teď i Orsay. Světové módní značky mají v Česku problémy a zavírají Bezproblémový byznys ale během pandemie koronaviru neměl ani Primark, a to hlavně proto, že na rozdíl od konkurence nemá e-shop. Nyní mu podnikání komplikuje i růst cen napříč celou Evropou. V dubnu britská společnost Associated British Foods, která je mateřskou firmou Primarku, oznámila, že kvůli inflačním tlakům bude muset zvýšit ceny u některých svých produktů z kolekce pro podzim a zimu. Firma uvedla, že inflační tlaky jsou nyní tak vysoké, že není schopna je kompenzovat úsporami. Podotkla ale, že svůj trumf - tedy cenovou dostupnost - hodlá pro zákazníky nadále zachovat. Prodejci s oblečením si podle ekonomů zvyšováním cen také kompenzují covidové ztráty. Konkrétně v Česku zdražilo oblečení a obuv oproti loňskému roku výrazně - jen za oblečení si teď Češi podle dat statistiků připlácejí v průměru o 23 procent více než loni, což je podle analytiků unikát v rámci zemí EU. Společnost Primark Prodejny na tuzemském trhu podle účetní uzávěrky vykázala za období od 1. ledna 2020 do 31. srpna loňského roku ztrátu 39,9 milionu korun a vykázala tržby 254,3 milionu korun. Video: "Jsem zvedává. Chci to porovnat s Drážďany," svěřovali se lidé při loňském otevření obchodu Primark v Praze. 1:03 "Jsem zvědavá. Chci to porovnat s Drážďany," svěřovali se lidé při otevření obchodu Primark v Praze. | Video: Kristýna Pružinová