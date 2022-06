Promod, Next a teď i Orsay. Světové módní značky mají v Česku problémy a zavírají

V panelovém domě ve Skelné ulici v Jablonci nad Nisou, kde v úterý večer podle místního obyvatele unikla neznámá látka, budou dnes prováděná další opakovaná měření. Při prvním hasiči nic nenaměřili, jejich zásah byl přerušen před 3:00. Dům je zahrazen a evakuovaní obyvatelé zatím zůstávají v péči zdravotníků. ČTK to dnes ráno řekl mluvčí policie Vojtěch Robovský. Jeden pacient leží v jablonecké nemocnici na JIP, uvedla mluvčí nemocnice.

"V případě, že budou výsledky negativní, tak bude objekt zpřístupněn jeho obyvatelům. Evakuovaní zatím stále zůstávají v péči zdravotníků. Okolnostmi případu se budou zaobírat jablonečtí kriminalisté," dodal mluvčí policie.

Únik neznámé dráždivé látky ve Skelné ulici oznámil na operační středisko hasičů jeden z obyvatel domu v úterý před 18:00. Do nemocnic v Liberci, Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi a Jičína záchranáři potom rozvezli 36 lidí. "Bylo to hlavně z preventivních důvodů k dalšímu dovyšetření. Byl mezi nimi i jeden náš záchranář," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Do nemocnic záchranáři převezli i dva policisty a devět hasičů.

Patnáct lidí převezly sanitky do jablonecké nemocnice. "Bližší informace k jejich stavu zatím nemám. Jeden pacient leží na JIP a jeden šel na revers domů," uvedla mluvčí jablonecké nemocnice Jana Válková.

Patnáct lidí ošetřili i v liberecké nemocnici. ""Nezjistili jsme nic, co by souviselo s nějakou otravou," řekl mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář. Všichni podle něj zůstávají v nemocnici na pozorování. "Večer nám byli vrtulníkem preventivně dopraveny protilátky, nebylo je ale třeba nikomu podat," dodal.

Co bylo příčinou potíží obyvatel domu na jabloneckém sídlišti Šumava, zatím není jasné. "Neznámou látku hasiči vyhledávali detekční technikou v ochranných oblecích s dýchacím přístrojem. Na místě události byl zřízen štáb velitele zásahu a vyžádána byla i výjezdová skupina chemické laboratoře z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Ve spolupráci s chemickou laboratoří bylo provedeno opakované kontrolní měření ve vnitřních prostorech objektu s negativním výsledkem," uvedli hasiči v noci na Facebooku.