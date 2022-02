Nedodají zboží, nevrací peníze. Jeden z největších českých e-shopů prověřuje inspekce

Řetězec obchodů s elektronikou a nábytkem Okay má problémy s doručováním objednávek. Kvůli i dlouhé týdny nedodanému zboží a také nevracení peněz se množí stížnosti na něj ze strany zákazníků, prodejce kvůli tomu prověřuje Česká obchodní inspekce (ČOI). Společnost Okay se v e-mailech zákazníkům plošně omlouvá a situaci zdůvodňuje problémy na straně dodavatelů.

Mimořádně velký zájem byl o nákup elektroniky (Best Buy, New York) | Foto: Reuters

"Vzhledem k pandemické situaci v Evropě a výpadkům v dodávkách u některých našich dodavatelů se nám bohužel stalo, že jsme nebyli schopni uspokojit některé naše zákazníky na úrovni, kterou od nás očekávali a kterou standardně poskytujeme. Je mi osobně líto každého případu," píše zákazníkům Okay majitel řetězce Jindřich Životský.

Na přímý dotaz on-line deníku Aktuálně.cz ohledně toho, jak závažný výpadek zboží je a jak vnímá stížnosti ohledně nevracení peněz, nicméně společnost do publikace článku nereagovala.

Negativní reakce zákazníků na Okay se mezitím rozrůstají. Například na portálu VašeStížnosti.cz spotřebitelské organizace dTest přibývá lidí, kteří si na nedodání zboží a neproplacení stornované objednávky opakovaně stěžují. "Dnes je to již neuvěřitelných 197 dní po objednání a zaplacení a 127 dní od max. data doručení. Zboží nebylo doručeno ani po několika slibovaných interních urgencích v rámci společnosti Okay," uvádí na serveru jeden z uživatelů.

Jiní zase řeší problémy s přístupem prodejce ke stornu. "Minimálně neetické jednání shledávám v tom, že přestože jsem objednávku zrušila již 19. 1. 22, v detailu objednávky ke stornu stále nedošlo, a tedy téměř 14 dní je objednávka tzv. 'připravována k expedici', a tedy nemůže plynout 14denní lhůta na vrácení peněz při odstoupení od smlouvy," popisuje další ze zákaznic.

Konkrétně ČOI, která má obchodní praktiky prodejců na starosti, eviduje od podzimu minulého roku na společnost Okay přes 100 podání. Týkají se převážně právě nedodržení deklarované lhůty na dodání výrobku a nevrácení peněz. "V několika případech jsme to kvalifikovali jako nekalou obchodní praktiku. Za minulý rok jsme provedli více než 20 kontrol společnosti. Další kontrolu máme nyní zahájenou," upřesňuje pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí inspekce Jiří Fröhlich.

"Nepravdivou informaci o dostupnosti výrobku (a další zjištěná pochybení) jsme se společností řešili již v několika řízeních. Společnost však buď podala odpor, nebo odvolání, takže nejsou zatím žádná rozhodnutí pravomocná," pokračuje mluvčí inspekce.

Veškerou komunikaci si schovejte, radí expert

Právní experti opakovaně upozorňují, aby si zákazníci před nákupem ověřovali prodejce alespoň v rámci uživatelských recenzí dostupných na internetu, které situaci prodejce poměrně dobře odkryjí.

Pokud má zákazník již stanovený termín dodání a zboží nikde, prvním krokem by vždy mělo být informování prodejce. "Pokud to mírovou cestou nejde a prodejce nereaguje, kontaktujte ho s tím, že je v prodlení s plněním, že termín dodání byl oběma stranami domluven a že tím, že zboží v termínu nedošlo, došlo k podstatnému porušení smlouvy a že od smlouvy odstupujete," uvedla již dříve pro on-line deník Aktuálně.cz právnička Anna Freimannová z advokátní kanceláře e-Legal.

Pokud jste zboží zaplatili předem, požadujte v rámci tohoto kroku své peníze zpět. Jistější je ale platit zboží na dobírku.

"Veškerou komunikaci - písemně je to lepší, ale e-mailem to taky v klidu postačí - si pečlivě uschovejte, v ruce pak budete mít silnější arzenál," doporučuje Freimannová.

Problém je pořád tady, hlásí prodejci

Problémy s dodávkami zboží připouštějí nejen čeští prodejci - a zejména ti s elektronikou - již dlouhou dobu. Pandemie koronaviru a s ní spojená omezení ve světě totiž vážně narušily výrobu i dopravu.

"Sice se nám daří zásoby zboží nárazově doplňovat, především v kategorii notebooků a televizorů, globální problémy s nedostatkem čipů, omezenou výrobou a nedostatečnou kapacitou dopravy, které způsobují opoždění nebo výpadky dodávek zboží na český trh, však stále přetrvávají. V nejbližších měsících zlepšení situace neočekáváme," říká za prodejny Datart mluvčí Eva Kočicová.

E-shop s elektronikou Czc.cz sice pozoruje určité zklidnění situace, ani u něj ale ještě nejsou problémy s dodávkami u konce. "Můžeme potvrdit, že oproti minulému roku se situace stabilizovala. Stále však platí, že cena přepravy ve srovnání s obdobím před pandemií je výrazně vyšší a pravděpodobně se na původní úroveň už nedostaneme. Stále navíc přetrvává problém s dostupností zboží, na kterou mají vliv například dostupnost čipů nebo materiálů obecně," vysvětluje obchodní ředitel Tomáš Pilský.

E-shop Alza.cz hlásí u dodávek z Asie zhruba měsíční zpoždění. "Je to způsobeno jednak opožděnou nakládkou v přístavech a dále i zpožděním samotné lodní dopravy. Po čínském Novém roce očekáváme podobnou situaci následujících několik měsíců," říká obchodní ředitel Ondřej Hnát a dodává, že ale šlo o očekávatelnou situaci, kvůli které e-shop objednával zboží s větším předstihem.

I konkurenční Mall.cz připouští, že nabídka v některých kategoriích není stále taková, jak byli zákazníci zvyklí. "Zájem o zboží z Asie je stále extrémní, stále chybí čipy a volných kapacit je málo. To se promítá do špatné dostupnosti celé řady zboží, od notebooků přes mobilní telefony, grafické karty až po elektrokola nebo myčky," říká mluvčí Pavla Hobíková. Částečné zlepšení dostupnosti e-shop očekává v průběhu roku, u některých kategorií ale i o rok později.

Přetížení v logistice potrvá i letos

Také analytici potvrzují, že komplikace v dodavatelských řetězcích firem zůstávají velké a nějakou dobu ještě budou. "Zpožďování dodávek v českém zpracovatelském sektoru pokračuje v rostoucím trendu, což znamená, že každý další měsíc - poslední data máme z ledna 2022 - se dodávky opožďují ještě více, než tomu bylo o měsíc dříve. Tato situace pak trvá prakticky již od roku 2020, tedy od začátku pandemie," popisuje Vít Hradil ze společnosti Cyrrus.

Zároveň podle něj nadále platí, že ceny kontejnerové přepravy zůstávají na rekordních úrovních. "To platí speciálně pro dopravu z Asie do Evropy a Severní Ameriky, kde je cena jednoho přepraveného kontejneru aktuálně na několikanásobku předpandemického normálu. Z toho lze usuzovat, že pokračuje výrazný převis poptávky po dopravních službách nad možnostmi logistických řetězců," říká analytik.

Hradil ale připouští, že byť odběratelé hlásí pokračující zhoršování situace, samotné tempo tohoto zhoršování již zpomaluje. "Pokud jde o odhad momentu, kdy bychom se mohli vrátit do běžného stavu, pak největší optimisté hovoří o polovině roku 2022. Osobně jsem k tomuto trochu skeptický a předpokládám, že se s přetíženými dodavatelskými řetězci budeme potýkat spíš po celý letošní rok, byť v čím dál menší míře," uzavírá Hradil.