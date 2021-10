Letošní Black Friday bude chudý. Tak málo zboží nepamatujeme, zní od obchodníků

Populární akce Black Friday bude oproti předchozím rokům omezena jak nabídkou, tak slevami, připouštějí obchodníci. Odvolávají se přitom na problémy s výrobou v Asii, nedostatek čipů i složitou dopravu. Na skladech je méně počítačů, herních konzolí a telefonů. Ceny zboží navíc dál rostou. Cílem prodejní akce tak letos nebude nalákat zákazníka na masivní slevy, ale spíše udržet stávající ceník.

"Za posledních 20 let nepamatuju podobnou nedostupnost zboží na trhu," říká pro on-line deník Aktuálně.cz obchodní ředitel e-shopu Czc.cz Tomáš Pilský. "Obecně platí, že zboží je málo. Některé produkty stále zdražují, takže v rámci Black Friday kampaně nebudou slevy takové, na jaké byli zákazníci zvyklí v minulosti," dodává.

Michaela Balarinová za společnost na dotaz on-line deníku Aktuálně.cz upřesnila, že konkrétní výši letošních slev není možné uvést. "Nižší slevy se opírají o nedostatek zboží, který vytváří menší tlak na ostatní obchodníky vzájemně si konkurovat ve slevách, a tím pádem si přetahovat zákazníky. Právě tento menší konkurenční tlak způsobí, že slevy budou nižší než v minulých sezonách," vysvětluje.

Black Friday je tradiční, časově omezená prodejní akce, která zpravidla probíhá na konci listopadu a zahajuje tak vánoční sezonu, v Česku loni připadla na 27. listopadu. Zákazníci si v rámci ní mohou zakoupit zboží za výrazné slevy. Původ má ve Spojených státech, cílem je vyprodat zboží ze skladů kvůli prostoru pro naskladnění nového sortimentu.

Jenže momentálně se nedá říci, že plný prostor skladů je to, co by obchodníky zrovna trápilo. Právě naopak, mají problém naplnit pulty, které prořídly kvůli opožděným dodávkám zboží. Výrobních i přepravních kapacit je totiž kvůli vysoké poptávce málo.

Obchodníci tak musí vymýšlet způsoby, jak sklady už teď naplnit pro klíčovou vánoční sezonou. Ty největší světové řetězce jako Walmart, Depot či Ikea se rozhodly dopravu řešit přes vlastní flotily a na přepravu zboží si pronajímají soukromé lodě a kupují kontejnery, aby se nemusely s nikým dělit.

"Cena kontejnerové přepravy narostla letos meziročně až o 350 procent. Navíc dochází k růstu cen ropy, a tedy benzinu či nafty a dalších paliv. Ropa Brent se prodává za cenu kolem 84 dolarů za barel, což je takřka nejvíce od roku 2014," upřesňuje ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Zdražuje nejen přeprava zboží, ale také energie na jejich výrobu a výrobní materiál. Prodejci ve světě tak začali zákazníky už v září varovat, že vánoční nákupy by si neměli nechávat na poslední chvíli. "Dostupnost zboží bude během kampaně Black Friday i předvánočních nákupů velmi omezená. To se týká prakticky každé kategorie. Například z tradičně silné herní kategorie bude horší dostupnost grafických karet, počítačů a herních konzolí," vypočítává dále Pilský.

Naopak menší omezení e-shop Czc.cz čeká v případě herních periferií nebo monitorů. "Výpadek hlásí také výrobci reproduktorů nebo mobilních telefonů, takže některé modely či značky mohou být koncem roku nedostupné. Oblíbená vánoční kategorie robotických vysavačů by měla být bez větších výpadků, i přesto mohou některé modely v sezonní nabídce chybět," dodává Pilský.

Prodejci jsou rozpačití

Problémy s nedostatkem zboží přiznává také e-shop Mall.cz. Podobně jako jeho konkurence varuje, že s blížící se vánoční sezonou nebude v některých kategoriích nabídka tak široká, jak byli lidé zvyklí.

"Typicky půjde o oblíbenou elektroniku, jako jsou například notebooky do 15 tisíc korun. Asie se potýká s nedostatkem výrobních kapacit a chybí čipy, což se promítá do špatné dostupnosti notebooků, komponent a také veškerého příslušenství, jako jsou například tiskárny. Stejný problém se týká mobilních telefonů, grafických karet, herních konzolí, elektrokol nebo myček," potvrzuje mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková.

Slevovou akci ke konci roku plánuje i Alza.cz. "Black Friday je každoročně součástí naší vánoční kampaně a patří mezi zákaznicky velmi oblíbené nákupní akce," uvádí v obecné rovině místopředseda představenstva Petr Bena.

Nicméně upřesňující dotaz on-line deníku Aktuálně.cz, zda bude Black Friday na Alze letos ve stejném rozsahu nabídky i výše slev, e-shop do publikace článku ponechal bez odpovědi.

Black Friday po česku

Slevy se u českých zákazníků těší velké oblibě. Tradiční Black Friday, jak ho známe z USA, si proto tuzemští obchodníci upravili po svém. Není výjimkou, že prodejní akci prodlužují rovnou na několik dní až měsíců. To je třeba případ Mall.cz, který Black Friday letos odstartoval již 8. října, trvat má osm týdnů.

Black Friday pořádají čeští obchodníci rovněž hned několikrát do roka, klidně i na jaře či v létě, což na českém trhu praktikuje pro změnu konkurent Alza.cz.

"Naše pojetí Black Friday se výrazně liší od amerického," potvrzuje ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Prodejci podle něj mnohdy deklarují, že levnější ceny až do Vánoc již nebudou. "Odlišností, na které si v Česku musíme dát pozor, je však daleko víc," připomíná dále.

Míří tím na opakovaná upozornění expertů z minulých let, že někteří prodejci během akce Black Friday "čarují s čísly" - tedy lákají na zlevnění tisíců produktů o desítky procent, přičemž se ve výsledku jedná o slevy jen kosmetické, nebo dokonce žádné.

Na rétoriku během Black Friday si následně obchodníci začali dávat pozor. Větší hráči na trhu, jako je například Alza.cz nebo Czc.cz, prohlásili, že výrazy typu "až 80% slevy" ze svého slovníku vyřazují. Někteří další - jako například Mall.cz - se jich drží i letos.

E-shop nicméně argumentuje tím, že zboží chrání před umělým zdražením těsně před uvedením do slev automatizované systémy. "Důkladná kontrola je aplikována jak na položky, které prodává přímo Mall, tak i na zboží z partnerského prodeje," ujišťuje firma.

Pokud zákazník nechce při nákupu naletět, měl by podle expertů využívat internetových srovnávačů cen. Případně na webových stránkách České obchodní inspekce ověřovat, zda daný e-shop není rizikový.

Porovnání cen mnohých českých prodejců nabízí kromě serveru Heureka.cz například i portál Hlídačshopů.cz. Právě podle něj dosáhly loni reálné slevy tuzemských e-shopů během této akce v průměru mezi 10 a 20 procenty. Byly tak výrazně nižší než průměrně uváděných 30 procent a někdy až 80 procent.

E-shopům vzrostly během loňského Black Friday tržby oproti roku 2019 v průměru o 42 procent, proti loňskému dennímu průměru pak až o 134 procent. Nejvíce rostl zájem tradičně o prodej hraček či elektroniky.