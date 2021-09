Ikea i Walmart staví vlastní loďstvo. Flotila nákladních plavidel má zachránit Vánoce

Naplnit pulty prořídlé opožděnými dodávkami zboží je pro světové obchodníky stále těžší. Přepravních kapacit na moři je málo a před přístavy se i nadále tvoří fronty. Největší světové řetězce jako Walmart či Ikea se tak rozhodly k nákladnému kroku - řešit dopravu přes vlastní flotily. Pronajímají si soukromé lodě a nakupují kontejnery, aby zboží ze zámoří dostaly do skladů před vánoční sezonou.

Jak popsal zpravodajský server NBC News, pronájem lodi, která dokáže přepravit na tři tisíce šestimetrových kontejnerů, momentálně stojí kolem 40 000 dolarů (tedy v přepočtu asi 858 tisíc korun) za jediný den.

Ani samotné kontejnery nejsou zadarmo. Naopak, jejich ceny především na začátku letošního roku trhaly rekordy. Nyní už jsou sice o něco nižší, i tak ale podle NBC News vyjde dvanáctimetrový kontejner na přibližně 6500 dolarů, tedy skoro 140 000 korun.

Obchodníky navíc stojí nemalé peníze také kontrakty s logistickými firmami, které mají za úkol vyjednávat o volných časových skulinách v přeplněných přístavech.

Jak však k současnému přetížení vlastně došlo? Námořní doprava běžně funguje tak, že loď přepravuje kontejnery naložené zbožím různých společností. Už na začátku minulého roku se linky mezi Asií a Evropou utlumily s tím, jak Čínu pohltila pandemie koronaviru. Když se vzpamatovala Asie, koronavirová opatření dopadla na Evropu. Došlo k omezení dopravy a kontejnery zůstaly "zaparkované" v přístavech cílových zemí - tedy v Evropě či USA. Když se pak v druhé polovině roku začal zájem o zboží na Západě vracet do normálu, chyběly zase kontejnery pro jeho přepravu v Asii.

Zásobovací problémy tak na sebe nenechaly dlouho čekat a řetězce musí řešit, co dál. "Od začátku pandemie Ikea úzce spolupracuje se svými partnery v logistice a snaží se pružně reagovat na vyvíjející se situaci v mezinárodní dopravě," popisuje tiskový mluvčí české Ikey Petr Šašek. "Pronajímáme si lodě, nakupujeme kontejnery, využíváme alternativní dopravní cesty, například železniční dopravu z Číny do Evropy a další," potvrzuje mluvčí pro on-line deník Aktuálně.cz.

Podobnou strategii oznámily také americké řetězce Walmart a Home Depot.

"Nedostatek zboží v některých hlavních kategoriích se dostává mimo normál, vzhledem k silné poptávce a omezení dodávek," popisuje pro NBC News finanční ředitel Walmartu Brett Biggs a dodává, že situace tlačí firmu ke krokům, jako je právě pronajímání lodí speciálně vyhrazených pro zboží Walmartu.

Lodě využívá k přepravě zboží asi 90 procent světového obchodu. Pro představu, sektor globální námořní dopravy nicméně do ovzduší vypouští stejné množství oxidu uhličitého jako Německo a Francie dohromady. Podle údajů Mezinárodní námořní organizace (IMO) jsou to tři procenta z toho, kolik celkem vyprodukuje oxidu uhličitého člověk, a tento poměr poslední dobou roste.

Problém s dopravu i materiálem

Problémy řeší obchodníci prakticky po celém světě. Nábytkářský gigant Ikea už dříve připustil, že problémy s dodávkami se konkrétně v regionu Česka, Maďarska a Slovenska týkají řádově stovek výrobků napříč celým sortimentem, nejvíce ale nábytku.

"Celý náš dodavatelský řetězec se v důsledku pandemie potýká s různými potížemi. Pandemie měla a stále má vliv na mnoho odvětví - od těžby surovin přes výrobu až po dopravu," vysvětlil začátkem srpna Šašek z Ikey pro Aktuálně.cz. Důsledkem podle něj je, že některé výrobky nejsou dostupné i delší dobu.

S tím souhlasí také největší český e-shop Alza.cz. "Aktuální dostupnost a ceny výrobků neovlivňují pouze vysoké ceny a horší dostupnost mezinárodních přeprav, ale také velmi skloňovaný nedostatek čipů nebo rostoucí ceny či nedostatek základních výrobních materiálů od mědi přes ocel až po plasty," vysvětluje mluvčí Daniela Chovancová.

Ceny námořních přeprav přitom podle ní mají největší dopad na ceny zejména větších výrobků, kterých se do přepravních kontejnerů vejde relativně málo, na rozdíl třeba od krabičky s telefonem.

"Typickým příkladem je tak zahradní nábytek, grily nebo velké plastové a plyšové hračky, u kterých to vedlo k zdražení 10 až 20 procent," dodává mluvčí s tím, že k výraznému plošnému zdražování na e-shopu zatím nedošlo, ale další vývoj předpovídat nelze.

Zdražování výrobních materiálů šponuje konečné ceny některých výrobků také nahoru - i když ne tak, jak by se mohlo na první pohled zdát. Podle ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně totiž obchodníci v současnosti často prodávají zboží vyrobené ještě před nárůstem cen materiálů. Protože ale trhy předvídají vyšší nákladovost výroby, ceny zvyšují už nyní.

Je to podle něj i určitá ochrana zákazníka. "Nebýt zdražení, lidé by mohli pračky, myčky, lednice vykoupit, když očekávají budoucí růst jejich cen. Kdo plánoval vyměnit domácí spotřebič za půl roku, tuto výměnu nyní urychluje, a kdyby trochu nezvedly ceny, pak by se mohlo někomu stát, že když mu lednička klekne nečekaně, bude těžké sehnat novou. Takový návrat do komunismu nechce nikdo," uvedl pro agenturu ČTK.

Dostupnější zboží až příští rok

Konkurenční Mall.cz má problémy s dodávkami zboží napříč různými kategoriemi nejen kvůli dopravě už od konce loňského roku.

"Asie se potýká s nedostatkem výrobních kapacit a chybí čipy, což se promítá do špatné dostupnosti notebooků a také veškerého příslušenství, jako jsou monitory nebo tiskárny. Stejný problém se v poslední době týká čím dál více také mobilních telefonů, grafických karet, herních konzolí, elektrokol nebo myček," vypočítává mluvčí Pavla Hobíková.

U námořní dopravy podle ní došlo k nárůstu cen v některých případech až o desetinásobek.

"To samozřejmě významně zvyšuje ceny zboží a v některých případech to způsobuje, že se ho dodavatelé rozhodnou ani nepřivézt. Jde především o objemnější zboží jako například zahradní nábytek a technika," dodává s tím, že částečné zlepšení dostupnosti se čeká až v příštím roce, u některých kategorií dokonce i o rok později.

S vánočními nákupy přitom Hobíková doporučuje zákazníkům začít letos co nejdříve. "Protože u části sortimentu bude nabídka v letošním roce omezenější," dodává mluvčí Mallu.