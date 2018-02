Nová česká hra Kingdom Come je u mnoha obchodníků vyprodaná, další zájemci musí čekat

před 1 hodinou

Jednu z nejnákladnějších českých počítačových her uvedlo studio Warhorse na trh dnes. Již před uvedením si ji objednaly desítky tisíc zájemců.

Praha - Nová česká hra Kingdom Come: Deliverance je u mnoha tuzemských obchodníků vyprodaná. Zájemci si musí počkat na novou dodávku do příštího týdne. Vyplývá to z informací firem.

Internetový obchod Xzone hlásil vyprodání skladových zásob již v šest hodin ráno. "Nové objednávky spadají pod druhou várku hry, která bude zhruba za týden okolo 20. února," uvedl na svých stránkách. Hru na skladě nemá ani CZC.cz, který uvádí termín dodání po 23. únoru. Na portálu Steam.cz se hra stala nejprodávanějším titulem.

Podle mluvčí Alza.cz Patricie Šedivé je zájem fanoušků obrovský. "Klidně bychom ho mohli srovnat s populárními hrami FIFA 18 nebo Assassin's Creed Origins, které vloni patřily na Alze k nejprodávanějším herním titulům," řekla. Nejprodávanější je verze pro PC. Obchod, který dnes od 18 hodin ve své pražské prodejně v Holešovicích chystá křest hry za účasti vývojáře Daniela Vávry, má hry stále na skladě.

Warhorse chystalo novou RPG hru ze středověkých českých zemí několik let. Celkové náklady na vývoj se podle tvůrců pohybovaly v řádu stovek milionů korun, což z titulu dělá jednu z nejdražších českých her. Zhruba 1,1 milionu liber tvůrci získali od fanoušků prostřednictvím crowdfundingu, část poskytl většinový vlastník Warhorse Zdeněk Bakala.

Vývoj videoher v ČR podle odhadů vygeneruje roční obrat kolem 2,5 miliardy korun. V roce 2016 tuzemští vývojáři vydali více než 30 titulů a v zemi funguje až přes 50 vývojářských týmů. V roce 2016 vzrostly tržby herního průmyslu celosvětově o 8,5 procenta na 99,6 miliardy dolarů.

V Evropě rostl o 7,3 procenta. Oproti tomu filmový průmysl rostl v roce 2016 pouze o jedno procento a na vstupném do kin utržil celosvětově 38,6 miliardy dolarů.

