před 5 hodinami

Těsně před vydáním nové hry Dana Vávry Kingdom Come: Deliverance jsme se podívali do vývojářského studia. Viděli jsme, jak vypadá scénář s milionem slov, jak se nahrávají herecké výkony, vytvářejí animace a co všechno musejí dělat testeři, aby si hráči výlet do doby před husitskými válkami užili.

autor: Otakar Schön | před 5 hodinami

Hlavní zprávy