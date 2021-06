Většina našich výrobků není moc zdravá, přiznává Nestlé v tajné zprávě pro manažery

Největší potravinářská společnost světa, švýcarská Nestlé, vzbudila pozornost poté, co se na veřejnost dostal její interní dokument. V tom se uvádí, že většinu jejích výrobků nelze považovat za zdravé. Informoval o tom deník Financial Times. Podle něj firma přiznává, že přes 60 procent mainstreamové nabídky neodpovídá "uznávané definici zdraví". A dodává, že některé výrobky takové nebudou nikdy.

Finacial Times má k dispozici oběžník pro top manažery Nestlé z počátku tohoto roku.

Potravinářský gigant pracuje s australským systémem hodnocení zdravotní prospěšnosti potravin, který dělí potraviny podle obsahu soli, cukru nebo tuků. Nejzdravější potravina má pět hvězdiček, k "uznávané definici zdraví" přitom podle deníku dostačuje 3,5 hvězdičky.

Tomuto hodnocení ale vyhovuje jen menšina výrobků Nestlé. Dokument se na druhou stranu nezabývá zdravotní výživou, výběrovou kávou a kojeneckou výživou, ale přirozeně ani krmivem pro zvířata, které má firma rovněž ve svém portfoliu. Pokud by je do úvahy vzala, podle analytika Jona Coxe ze společnosti Kepler Cheuvreux by pak byly proporce jiné a více ve prospěch potenciálně zdravých výrobků.

"Naše produkty jsme významně vylepšili, ale naše portfolio si stále nevede dobře vůči externím definicím zdraví v prostředí, kde regulační tlak a nároky zákazníků prudce stoupají," uvádí se dále v dokumentu.

Dokument dále dále za příklad několik produktů od Nestlé, které mají vyloženě nezdravé. Má jít například o hluboce zmrazené pizzy amerických značek DiGiorno a Hot Pockets, které obsahují kolem 40 procent denní dávky sodíku pro dospělého jedince. Nadbytečné množství sodíku, které už tak získáváme ze soli, přitom může být zdraví škodlivé.

Instantní nápoj Nesquik s jahodou příchutí, rovněž prodávaný v USA, zase obsahuje asi 14 gramů cukru ve 14gramovém balení. Výrobce ho popisuje jako "perfektní snídaní, která děti připraví na den".

Společnost uvedla, že pracuje na celopodnikovém projektu, který má inovovat její výživovou a zdravotní strategii. Všechny její výrobky by napříště měly uspokojovat výživové potřeby lidí.

Generální ředitel společnosti Mark Schneider potvrdil, že zákazníci žádají zdravější stravu. Odmítl ale tvrzení o škodlivosti zpracovaných potravin. Nestlé dále prohlásilo, že v posledních letech uvedlo na trh tisíce produktů pro děti a rodiny, která splňují všechna výživová kritéria.

Nestlé podniká ve 189 zemích světa a má zhruba 350 000 zaměstnanců. Vyrábí například kávy Nescafé a Nespresso, čokoládové tyčinky Kit Kat, cereálie Nesquik, kořenicí směsi Maggi nebo potravu pro domácí mazlíčky Purina Pro Plan a Friskies.

V Česku patří do skupiny Nestlé továrny Zora Olomouc a Sfinx Holešov se značkami Orion, Margot, Kofila, Bon Pari či Jojo.